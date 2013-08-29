Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.464
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3430
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Suriye'deki rejimin varlığı bizatihi bir risk unsuru

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, "Ülkemizin yanı başında kendi halkına karşı kimyasal silahı barbarca kullanan bir rejimin varlığı bizatihi bir risk unsurudur" dedi.

Suriye'deki rejimin varlığı bizatihi bir risk unsuru

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, "Ülkemizin yanı başında kendi halkına karşı kimyasal silahı barbarca kullanan bir rejimin varlığı bizatihi bir risk unsurudur" dedi.

29 Ağustos 2013 Perşembe 08:04
1186 Okunma
Suriye'deki rejimin varlığı bizatihi bir risk unsuru
ANKARA

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Suudi Arabistan’a düzenlediği ziyaretin ardından Ankara’ya dönüşünde Esenboğa Havalimanı’nda basın toplantısı düzenledi.

Davutoğlu, olası bir müdahalenin ardından oluşabilecek mülteci akınları konusundaki bir soruya, “Şu andan itibarin ortaya konabilecek her politikanın birtakım sonuçları olacak” yanıtını verdi.

Türkiye’nin bu konudaki tecrübesini son 2,5 yılda gösterdiğini ve örnek bir mülteci politikası izlediğini belirten Davutoğlu, “Daha büyük bir mülteci akınının ortaya çıkmaması için büyük çaba sarf ediyoruz” diye konuştu. Davutoğlu, Türkiye’nin Suriye’ye komşu ülkeler Lübnan, Ürdün ve Irak ile 4 Eylül’de İsviçre’nin Cenevre kentinde bu konu hakkında özel bir toplantı yapacağını ve mülteci akınları karşısında alınacak tedbirleri değerlendireceklerini söyledi.

"Kamuoyu soğukkanlı değerlendirmeli"

Kamuoyunda çok yakın zamanda bir askeri müdahale yapılacakmış algısı olduğu ve bununla ilgili değerlendirmesi sorulan Davutoğlu, şunları kaydetti:

“Bugünlerde bütün kamuoyumuzun bu gelişmeleri çok soğukkanlı bir şekilde değerlendirmesi lazım. Aynı zamanda bir tarihi sorumluluk da var üzerimizde. Ülkemizin yanı başında kendi halkına karşı kimyasal silahı barbarca kullanan bir rejimin varlığı bizatihi bir risk unsurudur. Biz hiçbir zaman hiçbir yerde bir rejimin değişmesi ya da indirilmesi için çaba sarf etmedik. Ancak Suriye’de kendi halkına karşı açık bir suç işleyen rejime karşı da net bir tavır aldık. Burada yine benzer bir algı oluşturulduğu için söylüyorum. Sanki bazı kararlar alınacak ve Türkiye bir şekilde şu veya bu planın bir parçası olacak şeklinde bir kanaat doğru değil.“

Davutoğlu, Türkiye’nin yalnız kaldığını söyleyenlerin şimdi Türkiye uluslararası bir koalisyonla hareket ettiğinde bu koalisyona alet olacakmış gibi kanaat uyandırdıklarını ifade etti. Herkesi sorumluluk içinde davranmaya davet eden Davutoğlu, Ortadoğu’daki değişim sürecinin Cumhuriyet tarihinin belki de en kritik süreçlerinden biri olduğunu söyledi. Davutoğlu, 1990’lı yıllarda Balkanlar’da olduğu gibi Türkiye’nin yine acı çekenlerle birlikte olması gerektiğini ve yaşananlara karşı tavır almak zorunda olduğunu kaydetti.

"Ucuz politika yapma günü değil"

Davutoğlu, şöyle devam etti:

“Tarihi bakımdan gerçekten kritik bir eşikte bulunduğumuz bu dönemde her şeyden önce kamuoyumuzun hem sükunetle, suhuletle olayları değerlendirmesi hem de yürütmekte olduğumuz bu kapsamlı diplomasi çerçevesinde Suriye’de etnik ve mezhebi kökeni ne olursa olsun bütün kardeşlerimizin çektiği bu acıların sona ermesi için yürüttüğümüz bu çabalara destek vermesi gerekir. Bugün ucuz politika yapma günü değil. Herkesin Ortadoğu'nun kaderinin şekillendiği bu günlerde, bu aylarda üzerine düşen sorumluluk içinde davranması büyük önem taşıyor."

Türkiye'den bazı talepler var algısı oluşturulmaya çalışılıyor

Davutoğlu, Suriye'ye askeri müdahale tartışmaları konusunda birtakım ülkelerin Türkiye'den bazı taleplerde bulunduğuna ilişkin oluşturulmaya çalışılan bir algı olduğunu belirterek, "Aslında bunun bir ülke grubunun bir başka ülkeden talebi şeklinde değil, birlikte sürekli istişare edilerek oluşturulan ortak bir çizgi arayışı olarak değerlendirilmesi gerekir" dedi.

Türkiye ne tedbir alması gerekiyorsa bunu alır

Bakan Davutoğlu, "Mademki güneyimizde 910 kilometrelik alanda 100 bin insanın öldüğü bir iç savaş yaşanıyor ve bunun bizi etkileme riski var, Türkiye, kendi stratejik çıkarları çerçevesinde ne tedbir alması gerekiyorsa bunu alır" ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kudretinden kimsenin şüphesi olmasın

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bugüne kadar her zaman güvenlik riskleri karşısında ne yapılması gerekiyorsa yaptığını hatırlatan Davutoğlu, "Bundan sonra da inşallah ihtiyaç olmaz. İnşallah hiçbir zaman böyle bir durumla karşı karşıya kalmayız. İnşallah BM Güvenlik Konseyi bu sınavı geçerek ortak bir tavır takınır bu kez. İngiltere'nin yeni bir müracaatı var Güvenlik Konseyi'ne. İnşallah bütün bu riskler yaşanmaz. Bu insanlık suçu işleyen, o zavallı çocuklara. kadınlara. sivillere bu zulmü uygulayanlar insanlık vicdanında olduğu gibi uluslararası hukuk nezdinde de mahkum olurlar. İnşallah bütün bunlara ihtiyaç kalmaz. Ama ihtiyaç kaldığında da Türkiye Cumhuriyeti devletinin kudretinden ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kapasitesinden hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır" dedi.

Davutoğlu ile William Hague telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague ve ABD Dışişleri Bakanı Kerry ile telefonda görüştü.

Görüşmelerde  Suriye'deki durum ve son gelişmeler ile önümüzdeki dönemde atılabilecek adımlar ele alındı.

Hague bilgi verdi

William Hague, bu çerçevede İngiltere'nin Suriye konusunda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne sunulmak üzere hazırladığı karar tasarısı hakkında Bakan Davutoğlu'na bilgi verdi. Davutoğlu, bu konuda Güvenlik Konseyi'nden ortak bir tutum çıkması konusunda Türkiye'nin beklentisini dile getirdi. Davutoğlu, ayrıca Suriye'de akan kanın durdurulması için uluslararası toplumun acilen harekete geçmesi gerektiğini belirtti.

 

AA

Son Güncelleme: 29.08.2013 08:05
Anahtar Kelimeler:
Ahmet DavutoğluAkp
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"MHP getirdiğinden fazla götürüyor"
"MHP getirdiğinden fazla götürüyor"
"Kurultay yeni bir şahlanışın muştucusu olacak"
"Kurultay yeni bir şahlanışın muştucusu olacak"
CHP tüzük değişikliğinden memnun
CHP tüzük değişikliğinden memnun
Kılıçdaroğlu, Şık ve Sabuncu ile telefonda görüştü
Kılıçdaroğlu, Şık ve Sabuncu ile telefonda görüştü
'Türkiye terör örgütleriyle mücadele eden tek ülke'
'Türkiye terör örgütleriyle mücadele eden tek ülke'
Bakanlar Sarıeroğlu ve Tüfenkci Malatya'da
Bakanlar Sarıeroğlu ve Tüfenkci Malatya'da
"Kadına şiddete ilişkin düzenlemeyle ilgili çalışmalar yapılacak"
"Kadına şiddete ilişkin düzenlemeyle ilgili çalışmalar yapılacak"
"Hiç kimse yargıya talimat veremez, telkinde bulunamaz"
"Hiç kimse yargıya talimat veremez, telkinde bulunamaz"
Cinsel istismara karşı 'ağır yaptırım' talebi
Cinsel istismara karşı 'ağır yaptırım' talebi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ