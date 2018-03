Suriye'deki rejimin varlığı bizatihi bir risk unsuru

ANKARA



Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Suudi Arabistan’a düzenlediği ziyaretin ardından Ankara’ya dönüşünde Esenboğa Havalimanı’nda basın toplantısı düzenledi.



Davutoğlu, olası bir müdahalenin ardından oluşabilecek mülteci akınları konusundaki bir soruya, “Şu andan itibarin ortaya konabilecek her politikanın birtakım sonuçları olacak” yanıtını verdi.



Türkiye’nin bu konudaki tecrübesini son 2,5 yılda gösterdiğini ve örnek bir mülteci politikası izlediğini belirten Davutoğlu, “Daha büyük bir mülteci akınının ortaya çıkmaması için büyük çaba sarf ediyoruz” diye konuştu. Davutoğlu, Türkiye’nin Suriye’ye komşu ülkeler Lübnan, Ürdün ve Irak ile 4 Eylül’de İsviçre’nin Cenevre kentinde bu konu hakkında özel bir toplantı yapacağını ve mülteci akınları karşısında alınacak tedbirleri değerlendireceklerini söyledi.



"Kamuoyu soğukkanlı değerlendirmeli"



Kamuoyunda çok yakın zamanda bir askeri müdahale yapılacakmış algısı olduğu ve bununla ilgili değerlendirmesi sorulan Davutoğlu, şunları kaydetti:



“Bugünlerde bütün kamuoyumuzun bu gelişmeleri çok soğukkanlı bir şekilde değerlendirmesi lazım. Aynı zamanda bir tarihi sorumluluk da var üzerimizde. Ülkemizin yanı başında kendi halkına karşı kimyasal silahı barbarca kullanan bir rejimin varlığı bizatihi bir risk unsurudur. Biz hiçbir zaman hiçbir yerde bir rejimin değişmesi ya da indirilmesi için çaba sarf etmedik. Ancak Suriye’de kendi halkına karşı açık bir suç işleyen rejime karşı da net bir tavır aldık. Burada yine benzer bir algı oluşturulduğu için söylüyorum. Sanki bazı kararlar alınacak ve Türkiye bir şekilde şu veya bu planın bir parçası olacak şeklinde bir kanaat doğru değil.“



Davutoğlu, Türkiye’nin yalnız kaldığını söyleyenlerin şimdi Türkiye uluslararası bir koalisyonla hareket ettiğinde bu koalisyona alet olacakmış gibi kanaat uyandırdıklarını ifade etti. Herkesi sorumluluk içinde davranmaya davet eden Davutoğlu, Ortadoğu’daki değişim sürecinin Cumhuriyet tarihinin belki de en kritik süreçlerinden biri olduğunu söyledi. Davutoğlu, 1990’lı yıllarda Balkanlar’da olduğu gibi Türkiye’nin yine acı çekenlerle birlikte olması gerektiğini ve yaşananlara karşı tavır almak zorunda olduğunu kaydetti.



"Ucuz politika yapma günü değil"



Davutoğlu, şöyle devam etti:



“Tarihi bakımdan gerçekten kritik bir eşikte bulunduğumuz bu dönemde her şeyden önce kamuoyumuzun hem sükunetle, suhuletle olayları değerlendirmesi hem de yürütmekte olduğumuz bu kapsamlı diplomasi çerçevesinde Suriye’de etnik ve mezhebi kökeni ne olursa olsun bütün kardeşlerimizin çektiği bu acıların sona ermesi için yürüttüğümüz bu çabalara destek vermesi gerekir. Bugün ucuz politika yapma günü değil. Herkesin Ortadoğu'nun kaderinin şekillendiği bu günlerde, bu aylarda üzerine düşen sorumluluk içinde davranması büyük önem taşıyor."



Türkiye'den bazı talepler var algısı oluşturulmaya çalışılıyor



Davutoğlu, Suriye'ye askeri müdahale tartışmaları konusunda birtakım ülkelerin Türkiye'den bazı taleplerde bulunduğuna ilişkin oluşturulmaya çalışılan bir algı olduğunu belirterek, "Aslında bunun bir ülke grubunun bir başka ülkeden talebi şeklinde değil, birlikte sürekli istişare edilerek oluşturulan ortak bir çizgi arayışı olarak değerlendirilmesi gerekir" dedi.



Türkiye ne tedbir alması gerekiyorsa bunu alır



Bakan Davutoğlu, "Mademki güneyimizde 910 kilometrelik alanda 100 bin insanın öldüğü bir iç savaş yaşanıyor ve bunun bizi etkileme riski var, Türkiye, kendi stratejik çıkarları çerçevesinde ne tedbir alması gerekiyorsa bunu alır" ifadelerini kullandı.



Türkiye Cumhuriyeti'nin kudretinden kimsenin şüphesi olmasın



Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bugüne kadar her zaman güvenlik riskleri karşısında ne yapılması gerekiyorsa yaptığını hatırlatan Davutoğlu, "Bundan sonra da inşallah ihtiyaç olmaz. İnşallah hiçbir zaman böyle bir durumla karşı karşıya kalmayız. İnşallah BM Güvenlik Konseyi bu sınavı geçerek ortak bir tavır takınır bu kez. İngiltere'nin yeni bir müracaatı var Güvenlik Konseyi'ne. İnşallah bütün bu riskler yaşanmaz. Bu insanlık suçu işleyen, o zavallı çocuklara. kadınlara. sivillere bu zulmü uygulayanlar insanlık vicdanında olduğu gibi uluslararası hukuk nezdinde de mahkum olurlar. İnşallah bütün bunlara ihtiyaç kalmaz. Ama ihtiyaç kaldığında da Türkiye Cumhuriyeti devletinin kudretinden ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kapasitesinden hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır" dedi.



Davutoğlu ile William Hague telefonda görüştü



Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague ve ABD Dışişleri Bakanı Kerry ile telefonda görüştü.



Görüşmelerde Suriye'deki durum ve son gelişmeler ile önümüzdeki dönemde atılabilecek adımlar ele alındı.



Hague bilgi verdi



William Hague, bu çerçevede İngiltere'nin Suriye konusunda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne sunulmak üzere hazırladığı karar tasarısı hakkında Bakan Davutoğlu'na bilgi verdi. Davutoğlu, bu konuda Güvenlik Konseyi'nden ortak bir tutum çıkması konusunda Türkiye'nin beklentisini dile getirdi. Davutoğlu, ayrıca Suriye'de akan kanın durdurulması için uluslararası toplumun acilen harekete geçmesi gerektiğini belirtti.









AA