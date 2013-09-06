Suriye'deki duruma bir an önce çözüm bulunmalı

ST PETERSBURG





Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Rusya'nın St. Petersburg kentinde düzenlenen G20 liderler zirvesi sırasında gazetecilere açıklama yaptı.

İngiltere Başbakanı David Cameron'ın başlattığı inisiyatifle dün G20 zirvesinin Suriye'deki insani durumu konu edinen bir toplantı gerçekleştirmesi teklifinde bulunduklarını kaydeden Davutoğlu, "Bugün, bu sabah da bu toplantıyı gerçekleştirdik. Bu toplantının zamanlaması önemli" dedi.

Cameron'ın başkanlık ettiği toplantıya, Davutoğlu'nun yanı sıra İtalya Başbakanı Enrico Letta, AB Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso, AB Konseyi Başkanı Herman van Rompuy, Kanada Dışişleri Bakanı John Baird, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, Japonya Başbakan Yardımcısı Taro Aso, Avustralya Dışişleri Bakanı Bob Carr, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Yardımcısı Caroline Atkinson, Suudi Arabistan Maliye Bakanı İbrahim Assaf ve BM ve Arap Birliği Suriye Özel Temsilci El Ahdar El İbrahimi katıldı.

Davutoğlu, "Bildiğiniz gibi 3 gün önce Cenevre'de komşu ülkeler, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Antonio Guterres'in başkanlığında bir araya geldik ve özellikle mülteciler konusunda gelinen son gerçekten insani açıdan trajik durumu ele aldık. Bu hafta içerisinde rakamlarla Suriyeli mülteci sayısı 2 milyonu geçti. İçeride yerinden edilmişlerin sayısı 5 milyon. Bunların her biri doğrudan yardıma ihtiyaç hisseden, yiyecek ekmeği, ilacı olmayan, çoğu kadınlardan, çocuklardan, yaşlılardan oluşan guruplar akın akın komşu ülkelere sığınıyorlar" diye konuştu.

"Türkiye insani görevini sürdürecek ama çözüm bulunmalı"

Davutoğlu, Suriye krizinin bütün insanlığın krizi olduğunu vurgulayarak, bugün başlatılan inisiyatifin önemine dikkati çekti. Doğrudan yardımların artırılması ve alanda daha fazla katkıda bulunulması konusunda bugünkü toplantıda karar verildiğini dile getiren Davutoğlu, "Katılan bütün ülkeler, şu ana kadar yaptıkları yardımların ötesinde yardımlar yapma kararı aldılar. Biz de Türkiye olarak bu konularda insani görevimizi sürdürmeye devam edeceğimizi, ama bir an önce bu soruna çözüm bulunması gerektiğini vurguladık" şeklinde konuştu.

Davutoğlu, görüşmeleri sırasında Suriye'ye olası bir askeri müdahale konusunun gündeme gelip gelmediğinin sorulması üzerine, bu konunun görüşmelerde ele alınmasının doğal olduğunu söyledi. Davutoğlu, "Dünyada kimyasal silah saldırısı büyük insanlık suçudur. Bu saldırı söz konusu olmuşsa mutlaka BM sistemi içerisinde bu saldırıyı yapanlara en caydırıcı, bir daha tekrar etmemesi için, tedbirlerin alınması normaldir, esastır. Bunlar yapılmazsa uluslararası barış korunamaz. Bütün bunlar burada konuşuldu" diye konuştu.

Muallim'in Rusya ziyareti

Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim'in Rusya'ya gideceği yolundaki haberlerin hatırlatılması üzerine Davutoğlu, "Başbakanımızın (Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin ile görüşmesi olacak.Suriye dişişleri bakanının ziyareti konusunu onlardan öğreniriz. Detaylarını Rus muhataplarımızla konuşacağız" dedi.