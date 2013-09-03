Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.514
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3448
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Suriye'de yüzbinler öldürülüyor batı sadece konuşuyor

Başbakan Erdoğan, "Suriye'de yüzbinler öldürülüyor peki batı nerede? Şu ana kadar ne yaptı? Sadece konuşuyor" dedi.

Suriye'de yüzbinler öldürülüyor batı sadece konuşuyor

Başbakan Erdoğan, "Suriye'de yüzbinler öldürülüyor peki batı nerede? Şu ana kadar ne yaptı? Sadece konuşuyor" dedi.

03 Eylül 2013 Salı 11:59
895 Okunma
Suriye'de yüzbinler öldürülüyor batı sadece konuşuyor
ANKARA

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'de yaşananlara işaret ederek, "Suriye'de yüz binler öldürülüyor peki batı nerede? Şu ana kadar ne yaptı? Sadece konuşuyor" dedi.

Başbakan Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

Avrupa'daki kötü örnekleri örnek olarak almıyoruz. Polisimiz dayak yemiştir. Polis gaz ve su sıkmayıp ne yapacaktı? Biber gazı sıkmak AB mevzuatında var. Açısı derecesi konusunda gerekli inceleme yapılıyor. Ağaçlar kesildi dediler. AB üyesi ülkeler ile ağaç dikme noktasında rekabetteyiz. Biz vagon değiliz lokomotifiz. Çevre düşmanı gibi yaklaşım içerisinde bulunmak bize çok büyük haksızlık olur. Yeşile hayranım, hastayım. Bize çevre düşmanı gibi yaklaşım içinde olmak haksızlık.''

Başbakan Erdoğan, "Türkiye'de son 11 yılda çok önemli reformlar yaptığımız halde zihniyet devrimi çok geriden geldiği için reformlarımız tam manasıyla topluma, bireye, vatandaşa yansıması zaman almaktadır. Zihniyet değişiminin vakit  alacağını elbette biliyoruz. Ancak zihniyet değişiminin er ya da geç mutlaka gerçekleşeceğine inanıyoruz" şeklinde konuştu.

Türkiye'de toplumunun yeniliklere her zaman açık olduğunu, yenilikleri çok hızlı şekilde benimsediğini belirten Başbakan Erdoğan, "Bürokrasinin de yenilikleri hızla benimsemesi, yani topluma ayak uydurabilmesi için kararlığımızdan asla taviz vermiyoruz" ifadelerini kullandı.

Başbakan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şu anda yazarken çizerken bırakın eleştiriyi, eleştiri sınırlarını aşarak bize hakaret etme özgürlüğüne sahip olanlar şu anda bizi, 'bizim düşünce özgürlüğümüz yok' diye eleştiriyorlar. Bunu anlamak mümkün değil. Küfre varıncaya kadar bunları yapabildikleri halde hala kalkıp 'özgürlüğümüz yok' diyebiliyorlar."

Hükümetimize karşı bir karalama kampanyası olmuştur

Başbakan Erdoğan, "Avrupa Birliğinin veyahut da bazı çevrelerin hükümetimize karşı bir karalama kampanyası olmuştur ve biz, bunun AB'deki dostlarımız tarafından yürütülüyor olması Avrupa'nın Türkiye hakkında son derece yanlış bilgilendirilmesi için özel bir gayretin gösterildiğini görüyoruz" ifadelerini kullanarak, "Tutuklu ve hükümlü gazeteciler diyorlar, bunu Adalet Bakanım defaatle Avrupalı dostlarımıza anlattı. Tutuklu ve hükümlü gazeteciler konusunda Avrupa ve dünya kamuoyu, sistematik şekilde tamamen yanlış bir şekilde bilgilendirilmektedir" şeklinde konuştu.

Darbe bile diyemediler

Başbakan Erdoğan, AB'nin Mısır'daki darbeye darbe bile diyemediğini belirterek, "O zaman tanımlasınlar bize darbe nedir" dedi.

Demokrasi samimiyetimizi ortaya koyduk

11 yılda yaptıkları reformlarla demokrasi konusundaki samimiyetlerini ortaya koyduklarını belirten Başbakan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bizi eleştirenlerle, bizi dünya kamuoyuna şikayet edenlerle Türkiye'de yıllardır değişimin ve demokrasinin önünde duran kesimler maalesef aynıdır. Dikkatinizi çekiyorum, Türkiye'yi dünyaya ifade özgürlüğü olmayan bir ülke olarak lanse edenlerle içeride çözüm sürecine karşı çıkanlar aynı kişilerdir. Türkiye Cumhuriyeti'nin seçimle demokratik yollarla gelmiş, demokrasiyi güçlendiren Hükümetini dünyaya diktatör olarak lanse edenler aynı kişilerdir."

AA

Son Güncelleme: 03.09.2013 11:59
Anahtar Kelimeler:
Suriyede Yüzbinler öldürülüyor Batı Sadece Konuşuyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"MHP getirdiğinden fazla götürüyor"
"MHP getirdiğinden fazla götürüyor"
"Kurultay yeni bir şahlanışın muştucusu olacak"
"Kurultay yeni bir şahlanışın muştucusu olacak"
CHP tüzük değişikliğinden memnun
CHP tüzük değişikliğinden memnun
Kılıçdaroğlu, Şık ve Sabuncu ile telefonda görüştü
Kılıçdaroğlu, Şık ve Sabuncu ile telefonda görüştü
'Türkiye terör örgütleriyle mücadele eden tek ülke'
'Türkiye terör örgütleriyle mücadele eden tek ülke'
Bakanlar Sarıeroğlu ve Tüfenkci Malatya'da
Bakanlar Sarıeroğlu ve Tüfenkci Malatya'da
"Kadına şiddete ilişkin düzenlemeyle ilgili çalışmalar yapılacak"
"Kadına şiddete ilişkin düzenlemeyle ilgili çalışmalar yapılacak"
"Hiç kimse yargıya talimat veremez, telkinde bulunamaz"
"Hiç kimse yargıya talimat veremez, telkinde bulunamaz"
Cinsel istismara karşı 'ağır yaptırım' talebi
Cinsel istismara karşı 'ağır yaptırım' talebi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ