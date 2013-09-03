Suriye'de yüzbinler öldürülüyor batı sadece konuşuyor

ANKARA

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'de yaşananlara işaret ederek, "Suriye'de yüz binler öldürülüyor peki batı nerede? Şu ana kadar ne yaptı? Sadece konuşuyor" dedi.

Başbakan Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

Avrupa'daki kötü örnekleri örnek olarak almıyoruz. Polisimiz dayak yemiştir. Polis gaz ve su sıkmayıp ne yapacaktı? Biber gazı sıkmak AB mevzuatında var. Açısı derecesi konusunda gerekli inceleme yapılıyor. Ağaçlar kesildi dediler. AB üyesi ülkeler ile ağaç dikme noktasında rekabetteyiz. Biz vagon değiliz lokomotifiz. Çevre düşmanı gibi yaklaşım içerisinde bulunmak bize çok büyük haksızlık olur. Yeşile hayranım, hastayım. Bize çevre düşmanı gibi yaklaşım içinde olmak haksızlık.''

Başbakan Erdoğan, "Türkiye'de son 11 yılda çok önemli reformlar yaptığımız halde zihniyet devrimi çok geriden geldiği için reformlarımız tam manasıyla topluma, bireye, vatandaşa yansıması zaman almaktadır. Zihniyet değişiminin vakit alacağını elbette biliyoruz. Ancak zihniyet değişiminin er ya da geç mutlaka gerçekleşeceğine inanıyoruz" şeklinde konuştu.

Türkiye'de toplumunun yeniliklere her zaman açık olduğunu, yenilikleri çok hızlı şekilde benimsediğini belirten Başbakan Erdoğan, "Bürokrasinin de yenilikleri hızla benimsemesi, yani topluma ayak uydurabilmesi için kararlığımızdan asla taviz vermiyoruz" ifadelerini kullandı.

Başbakan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şu anda yazarken çizerken bırakın eleştiriyi, eleştiri sınırlarını aşarak bize hakaret etme özgürlüğüne sahip olanlar şu anda bizi, 'bizim düşünce özgürlüğümüz yok' diye eleştiriyorlar. Bunu anlamak mümkün değil. Küfre varıncaya kadar bunları yapabildikleri halde hala kalkıp 'özgürlüğümüz yok' diyebiliyorlar."

Hükümetimize karşı bir karalama kampanyası olmuştur

Başbakan Erdoğan, "Avrupa Birliğinin veyahut da bazı çevrelerin hükümetimize karşı bir karalama kampanyası olmuştur ve biz, bunun AB'deki dostlarımız tarafından yürütülüyor olması Avrupa'nın Türkiye hakkında son derece yanlış bilgilendirilmesi için özel bir gayretin gösterildiğini görüyoruz" ifadelerini kullanarak, "Tutuklu ve hükümlü gazeteciler diyorlar, bunu Adalet Bakanım defaatle Avrupalı dostlarımıza anlattı. Tutuklu ve hükümlü gazeteciler konusunda Avrupa ve dünya kamuoyu, sistematik şekilde tamamen yanlış bir şekilde bilgilendirilmektedir" şeklinde konuştu.

Darbe bile diyemediler

Başbakan Erdoğan, AB'nin Mısır'daki darbeye darbe bile diyemediğini belirterek, "O zaman tanımlasınlar bize darbe nedir" dedi.

Demokrasi samimiyetimizi ortaya koyduk

11 yılda yaptıkları reformlarla demokrasi konusundaki samimiyetlerini ortaya koyduklarını belirten Başbakan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bizi eleştirenlerle, bizi dünya kamuoyuna şikayet edenlerle Türkiye'de yıllardır değişimin ve demokrasinin önünde duran kesimler maalesef aynıdır. Dikkatinizi çekiyorum, Türkiye'yi dünyaya ifade özgürlüğü olmayan bir ülke olarak lanse edenlerle içeride çözüm sürecine karşı çıkanlar aynı kişilerdir. Türkiye Cumhuriyeti'nin seçimle demokratik yollarla gelmiş, demokrasiyi güçlendiren Hükümetini dünyaya diktatör olarak lanse edenler aynı kişilerdir."