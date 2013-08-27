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Suriye Tezkeresinin süresi 4 Ekim'de sona eriyor

Meclis'in, Hükümet'e Suriye konusunda, TSK'nın yabancı ülkelere gönderilmesi ve görevlendirilmesine ilişkin verdiği iznin süresi, 4 Ekim'de sona eriyor.

Suriye Tezkeresinin süresi 4 Ekim'de sona eriyor

Meclis'in, Hükümet'e Suriye konusunda, TSK'nın yabancı ülkelere gönderilmesi ve görevlendirilmesine ilişkin verdiği iznin süresi, 4 Ekim'de sona eriyor.

27 Ağustos 2013 Salı 16:04
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Suriye Tezkeresinin süresi 4 Ekim'de sona eriyor
TBMM

Uluslararası camia, Suriye'de kimyasal silah kullanılmasının ardından bu ülkeye askeri müdahaleyi tartışıyor. Hükümet, geçen yıl Suriye konusunda Meclis'ten bir yıl süreyle yetki almıştı. CHP ve MHP, Suriye'ye yapılacak olası bir müdahalede Türkiye'nin yer alabilmesi için alınan bu iznin yenilenmesi gerektiğini ileri sürüyor.

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ise Suriye'ye olası bir  müdahale konusunda, "Elimizde Suriye'den gelen güvenlik risklerine karşı silahlı kuvvetlerimizin ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin her türlü tedbiri alması yönünde sürekli devam eden çok güçlü bir tezkeresi var ama ihtiyaçlar daha başka bir durum gerektirirse TBMM'ye başvururuz" dedi.

Suriye'deki Durumun Oluşturduğu Tehdit ve Riskler Çerçevesinde Hudut, Şümul, Miktar ve Zamanı Hükümetçe Takdir ve Tespit Edilmek Kaydıyla, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Yabancı Ülkelere Gönderilmesi ile Gerekli Düzenlemelerin Hükümet Tarafından Belirlenecek Esaslara Göre Yapılması İçin Anayasa'nın 92. Maddesi Uyarınca Bir Yıl Süreyle İzin Verilmesine Dair Karar şöyle:

"Suriye’de devam etmekte olan krizin bölgesel istikrar ve güvenliğe olduğu kadar, ulusal güvenliğimize menfi etkisi giderek artan şekilde görülmektedir.

Suriye Arap Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetlerince yürütülen askeri harekatlar kapsamında, 20 Eylül 2012 tarihinden itibaren ülkemiz topraklarına da saldırgan eylemler yönelmiş ve müteaddit uyarılarımıza ve diplomatik girişimlerimize rağmen bu eylemler devam etmiştir.  Ülkemiz topraklarına yönelik söz konusu saldırgan eylemler silahlı saldırı eşiğindedir.
Bu durum, ulusal güvenliğimize ciddi tehdit ve riskler oluşturan bir aşamaya ulaşmıştır. Bu itibarla, ülkemize yönelebilecek ilave risk ve tehditlere karşı zamanında ve süratle hareket etmek ve gerekli tedbirleri almak ihtiyacı hasıl olmuştur. Bu çerçevede, hudut, şümul, miktar ve zamanı Hükümetçe takdir ve tespit edilmek kaydıyla, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere gönderilmesi ve görevlendirilmesi ile bununla ilgili gerekli düzenlemelerin Hükümet tarafından belirlenecek esaslara göre yapılması için, Anayasa’nın 92’nci maddesi uyarınca bir yıl süreyle izin verilmesi, Genel Kurulun 04.10.2012 tarihli 4’üncü Birleşiminde kabul edilmiştir."

AA

Son Güncelleme: 27.08.2013 16:05
Anahtar Kelimeler:
MeclisTSKHükümet
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