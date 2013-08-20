Suriye, Mısır sahip olduklarımızı talep etmek için kan gölüne döndü

YOZGAT

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, kamu-özel ortaklığı ile yapılacak ilk şehir hastanesinin temel atma töreninde yaptığı konuşmada, Cumhuriyet ve demokrasi kavramının eksik olduğu ülkelerin halinin perişan olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bugün İslam dünyası perişan, Suriye'ye bakın, Mısır'a bakın, bizim sahip olduklarımızı talep etmek için bugün oralar kan gölüne döndü, kan akıyor, gözyaşı dökülüyor, iç savaşlar iç kargaşalar başladı. Çok şükür ki biz demokrasiye sahibiz, cumhuriyete de sahibiz. O nedenle bunun kıymetini iyi bilmemiz lazım. Birbirimize sevgi ve saygıyla sarılmamız gerekiyor. Birbirimizin kıymetini iyi bilelim. Düşüncelerimiz farklı olabilir, siyasi kanaatlerimiz farklı olabilir, dini inanışlarımız, dini yorumlarımız farklı olabilir ama bunların hiç birisi kavga etmemiz için sebep teşkil etmez. Bu farklılıkların hiç birisi birbirimize kem gözle bakmamız için sebep teşkil etmez. Bu farklılıklar birbirimize olan ilgimizi, birbirimize olan saygımızı daha da artırmalıdır. Eğer ülkemizde huzur olursa, barış olursa, kardeşlik olursa, birbirimizi anlayabilirsek, birbirimize tahammül gösterebilirsek emin olun Türkiye'nin geleceği aydınlıktır. Birliğimiz bozulsun, araya fitne ve fesat girsin diye içerden ve dışardan uğraşan pek çok kesim var, pek çok uluslararası güç var, bunlara da fırsat vermeyelim. Geçmişte bu manada çok acılar çektik, çok sıkıntılar çektik."

"Demokrasinin gereği, seçilmişlere saygı duymayı öğrenmektir"

Herkesin devletten, hükümetten talepleri olduğuna işaret eden Çiçek, "Hatta yapılan hizmetlerden zaman zaman şikayetleriniz de oldu, protestolarınız da oldu ama bunların hiç birisi cebir ve şiddete başvurarak olmaz. Bu ülkede ne talep edeceksen, neyi konuşacaksak, neyi tartışacaksak birbirimize saygı çerçevesinde hukuk çerçevesinde bunları yapacağız. Hele hele cebir ve şiddet hükümetin temsilcilerine karşı yapılıyorsa bu asla tasdik edilemez. Bu noktada tüm siyasetçiler hangi partiden milletvekili olursa olsun, hangi sıfatı taşıyor olursa olsun bu insanlar sizi temsil ediyor. Evvela demokrasinin gereği, seçilmişlere saygı duymayı öğrenmektir" diye konuştu.

"Yumruklamak niye? Bunu yapana tavır koymamak niye? Arka çıkmak niye?"

Gerçekten büyük bir ülke olan Türkiye'nin geliştikçe ve güçlendikçe bazı ülkelerin ayağına bastığını dile getiren Çiçek, onun için millet olarak daima uyanık olunması gerektiğini vurguladı. Çiçek, geçmişte yaşanan sıkıntıların unutulmamasını isteyerek, şunları kaydetti:

"Bakınız Yozgat'ta 1980 öncesi Yozgat'ın arabalarının önemli bir kısmının plakası 66 değildi. Niye 66 değildi? Yozgat'tan Ankara'ya giden otobüs firmasının ismi Bozok'tu. Sonra bu Meram oldu, Zafer oldu. Bozok'tan rahatsızlık mı duyduk da değiştirdik, meram oldu veya Zafer oldu. Çünkü Bozok firmasıyla, 66 plakayla Ankara'ya gitmek problem olurdu. Mamak'tan Kızılay'a gitmek daha büyük problem olurdu. Bu ülkede şehirden şehire değil, sokaktan sokağa gidilemediği günler oldu. 'Sağcıdır' dedik, 'solcudur' dedik, bir kısmımız sol yumruklarını sıktı, bir kısmımız sağ yumruklarını sıktık halbu ki el sıkmak varken, yumruk sıkmak niye? Kucaklaşmak varken, kavga etmek niye? Sabır ve hoşgörü göstermek varken, birbirimizin gırtlağına sarılmak niye? 'İncinsen de incitme' tavsiyesi varken, insanları incitmek niye. Yumruklamak niye? Bunu yapana tavır koymamak niye? Arka çıkmak niye? Her on senede bir, onbeş senede bir bu tuzağa düşmek niye. Milletlerin yol haritasını tecrübeleri tayin eder. Bu millet çok tecrübe edindi. Tecrübenin özünde de acı vardır, sıkıntı vardır, meşakkat vardır. Artık millet olarak meşakkat çekmek istemiyoruz, sıkıntı çekmek istemiyoruz, farklı görüşler içerisinde olsak bile birbirimizle kavga etmek istemiyoruz."