Süreci sabırla izleyeceğiz

ANKARA - Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olan Adalet Bakanı Sadullah Ergin, 28 Şubat Soruşturması'yla ilgili yeni gözaltıların sorulması üzerine, devam eden soruşturmalarla ilgili yorum yapmayacağını belirterek, soruşturma tamamlandığında, gereğine göre iddianameye bağlanma ihtiyacı çıkarsa savcıların iddianameyi ilgili mahkemeye göndereceklerini söyledi.

Böyle bir ihtiyaç olmazsa takipsizlik kararı verilebileceğini belirten Ergin, ''Tamamen soruşturma savcılarının dosyanın ihtiyaçlarına göre takip ettikleri bir süreçtir diye düşünüyorum ve sürecin sonunu sabırla izlemeye devam edeceğiz'' dedi.



27 Nisan yürütmeye müdahaledir

Adalet Bakanı Ergin, ''27 Nisan bildirisiyle ilgili hükümet olarak suç duyurusu yapacak mısınız? 27 Nisan sizce muhtıra mı, müdahale mı, nasıl değerlendiriyorsunuz?'' sorusu üzerine, ismin çok önemli olmadığını, e-muhtıra, telkin, müdahale ne denilirse denilsin, ortaya çıkardığı sonuçların önemli olduğunu vurguladı.

Ergin, şunları söyledi:

''Sonuçları itibarıyla kuvvetler ayrılığı içerisinde, yürütme organına bağlı olarak çalışan bir güvenlik bürokrasisinin karar organının internet sitesine bu şekildeki bir metnin konulması, doğrudan müdahaledir. Yürütme erkine müdahaledir.''

Kişilerin Anayasa'ya göre seçme ve seçilme hakları bulunduğunu söyleyen Ergin, bildiriyle, bu imkana sahip olanlardan bir kısmı için ''sakın ola böyle bir müracaatta bulunmayın'' denildiğini ifade etti. Ergin, şunları kaydetti:

''Bunun adını şöyle koymanızın, böyle koymanızın pek önemi yok. Bu açıdan son derece yanlış bir hadise olmuştur 27 Nisan bildirisi. Sonuçları itibarıyla da Türk siyasetinde bir kırılma noktası olmuştur. O güne kadar bu tür bildiriler, muhtıralar karşısında siyaset kurumu iki tür tavır almıştır. Birincisi bu telkin, tavsiye, muhtıralara boyun eğmiştir, gereğini yapmıştır. İkincisi şapkasını alıp gitmiştir. O günkü hükümet, 27 Nisan'da yapılan bu girişim karşısında o günkü iki tavra da girmemiştir. Ne o bildirinin gereğini yapmıştır ne de şapkasını alıp gitmiştir. Yapması gereken şeyi yapmıştır. Milletten aldığı emanetin hakkını ve gerekli cevabı da 28 Nisan günü kamuoyuna duyurmuştur.''

Bakan Ergin, konuyla ilgili suç duyurusunda bulunup bulunmamayı, bireysel olarak kendisinin kararlaştıramayacağını belirterek, ''İhtiyaç olması halinde konunun, ilgili, yetkili organlarda, partide, hükümette değerlendirilir. Ama şu an için süreçleri, yürütme organının mensubu olarak takip ediyoruz'' dedi.



Her fikre reaksiyon gösterilirse masa etrafında fikir üretemeyiz

Adalet Bakanı Sadullah Ergin, başkanlık sistemi konusundaki tartışmalara ilişkin, Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun çalışma ilkeleri çerçevesinde tarafların kendi düşüncelerini dile getirebileceklerini belirterek, ''Uzlaşma Komisyonu bu noktada bir görüş oluşturur. Sayın Başbakanımız da 'Meclis evet derse bizim için problem yok' dedi. Dolayısıyla her beyan edilen görüşe bu kadar reaksiyon gösterilir ise o masa etrafında yeni fikirlerin üreme imkanı olmaz. Bu bir anayasa değişiklik komisyonu değil, yeni bir anayasa yapım komisyonu'' dedi.



Türk futbolunun imajı zarar gördü

Ergin, PFDK'nın şike kararlarıyla ilgili, ''Son 1 yıldır yaşadıklarımız Türk futbolu açısından maalesef iç açıcı değil. Yaşadığımız süreç kulüplerinden federasyonuna kadar bütün birimleri rahatsız etmiştir. Türk futbolunun hem yurt içinde hem yurt dışındaki imajı zarar görmüştür. Bu açıdan ben aklıselim ve suhulet içerisinde sürecin yürütülmesi gereğine inanıyorum'' dedi.

AA