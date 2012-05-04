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Süratli çalışmaya devam

Cemil Çiçek, yeni anayasayla ilgili süratli çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Süratli çalışmaya devam

Cemil Çiçek, yeni anayasayla ilgili süratli çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

04 Mayıs 2012 Cuma 19:48
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Süratli çalışmaya devam

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, yeni anayasa çalışmalarında ikinci etabın en hızlı şekilde, makul sürede bitirilebilmesi için süratli bir şekilde çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

AA

Son Güncelleme: 04.05.2012 11:50
Anahtar Kelimeler:
Süratli çalışmaya Devam
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