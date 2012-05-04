TBMM Başkanı Cemil Çiçek, yeni anayasa çalışmalarında ikinci etabın en hızlı şekilde, makul sürede bitirilebilmesi için süratli bir şekilde çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.
AA
Son Güncelleme: 04.05.2012 11:50
Cemil Çiçek, yeni anayasayla ilgili süratli çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.
Cemil Çiçek, yeni anayasayla ilgili süratli çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.
TBMM Başkanı Cemil Çiçek, yeni anayasa çalışmalarında ikinci etabın en hızlı şekilde, makul sürede bitirilebilmesi için süratli bir şekilde çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.
AA