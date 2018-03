Sözü dinlenen ülke durumundayız

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, ''Sözü dinlenen, güvenilen ve hemen hemen her ülkenin sorununa yakın ilgi duyan bir ülke durumundayız. Bu bizim gücümüzü, bu bize karşı duyulan sevgiyi, saygıyı da artırıyor'' dedi.

Arınç, Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Ahmet Muhtar Gün tarafından verilen akşam yemeğine katıldı.

Yarın Yemen'in Dostları Grubu toplantısının üçüncüsünün yapılacağını anımsatan Arınç, Türkiye'nin Yemen ile ilgili bir toplantıda en üst düzeyde temsil edilmesinin önemli olduğunu belirtti.

Bu durumun Türkiye'nin hem Suudi Arabistan'a hem Yemen'e verdiği desteği ve gösterdiği ilgiyi ortaya koyan güzel davranış olduğunu ifade eden Arınç, Türkiye içinde ve dışında hükümetin başta Başbakan Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere çok gayretli ve aktif bir çalışma sergilediğini söyledi.

Hükümette, Yemen'in Karma Ekonomik Kurul (KEK) Eşbaşkanı olduğunu belirten Arınç, Yemen'e geçen yıl Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile ziyaret gerçekleştirdiklerini, bu yıl 23 Haziran'da da KEK toplantısının ikinci ayağının düzenleneceğini anlattı.

Yemen'in fakir, kendi içerisinde problemleri bulunan bir ülke olduğunu ancak yeni bir demokratik sürece girdiğini ifade eden Arınç, bu sürecin başarılı olmasını dilediklerini kaydetti.

Bölgedeki pek çok ülkede geçmişten bugüne intikal eden dahili, harici pek çok sorun olduğuna işaret eden Arınç, Yemen'in bunların içerisinde hemen hemen en sorunlu ülke konumunda bulunduğunu söyledi.

Suudi Arabistan'ın çok önemli bir ülke, bölgede bir denge ve güç unsuru olduğunu ifade eden Arınç, Türkiye ile Suudi Arabistan ilişkilerinin de güçlü olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin Yemen ile de dostluk ve kardeşlik ilişkileri yürüttüğünü dile getiren Arınç, ''Yemen'in kalkınması, güçlenmesi, siyasi ve ekonomik istikrara kavuşması bizim de dileğimizdir'' diye konuştu.

''Türkiye'nin bir örnek ülke olarak çok hüsnükabul gördüğünü, Türkiye'ye karşı büyük bir sevginin, sempatinin oluştuğunu, her yerden görmek, anlamak mümkün'' diyen Arınç, şöyle devam etti:

''Bir taraftan Kuzey Afrika, bir taraftan Ortadoğu, bir taraftan Körfez ilişkilerimiz, bir taraftan Asya ile Türkiye'nin yakınlıkları son yıllarda giderek arttı. Sözü dinlenen, güvenilen ve hemen hemen her ülkenin sorununa yakın ilgi duyan bir ülke durumundayız. Bu bizim gücümüzü, bu bize karşı duyulan sevgiyi, saygıyı da artırıyor. Umarım ki yarınki toplantı da hayırlı sonuçlar verir.''

Yemen için bir de donörler toplantısı yapılacağını belirten Arınç, 2 sene önce Dubai'de Demokratik Pakistan'ın Dostları Grubu toplantısına katıldığını anımsattı.

Türkiye'nin donörlük noktasında da pek çok ülkeye yardım, katkı sağlar durumda olduğunu dile getiren Arınç, ''Yemen ile ilişkilerimiz şu anda milyon dolarlarla ifade edilecek belki küçük rakamlardan ibaret ama onların öğrencisi bakımından da teknik, endüstri meslek liseleri kurulumu bakımından da askerine polisine eğitim vermek bakımından da ve Türk-Yemen iş konseyi veya iş forumunun sürekli hale gelmesi bakımından da önemli adımlar atıyoruz'' ifadesini bulundu.

Bir ülkeye yatırımların gelmesi için mutlaka hukuki alt yapı, iç ve dış güvenliğin, siyasi istikrarın bulunması gerektiğini bildiren Arınç, ''Bu ülkeler bir geçiş döneminde bu geçiş döneminde de Türkiye'nin öncülüğünde veya desteğinde umarım ki en yakın zamanda karşılayacaklardır. Bize düşen Türkiye'nin her konuda, dostlarına, arkadaşlarına, komşularına mutlaka destek olmasıdır. Bu bizi dış politikada çok güçlü hale getiriyor'' dedi.

Basın-Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü'nden de sorumlu olduğunu anımsatan Arınç, yüksek katılımlı uluslararası medya forumları düzenlendiğini anlattı.



-''Büyükelçilik sayımız şu anda 32'ye yükselmiş durumda''-



Özellikle Afrika'nın bu konularda çok istekli arzulu olduğunu gördüklerini ifade eden Arınç, şunları kaydetti:

''Bütün bunları yaparken Türkiye'nin o ülkelerde büyükelçilik açmış olması, mesela Afrika ülkeleri için söylüyorum. Şu kadar yıl önce sadece 15 olan büyükelçilik sayımız şu anda 32'ye yükselmiş durumda. Bunlar hem hükümetler arası ilişkileri, hem diğer ilişkileri güçlendiriyor ve biz dış politikada nerede adaylığımız söz konusu olursa Türkiye en çok oyu alan bir ülke olarak seçimi kapatıyor. Bizim bu ülkelere ilgi göstermemizi batılılar anlayamamışlar, çok safiyane sorular soruyorlar. Belki yeni yeni anlamaya çalışıyorlar ama biz bu bölgeleri kendisine hedef seçmiş, hedef seçerken de bir beyaz adam mantığıyla değil, o ülkenin kendi kaynaklarının kendi ülkelerinde, onlara bir zenginlik getirmesini düşünerek, yoksa kolonyalizm mantığıyla o ülkenin kaynaklarını sömürmek anlamıyla hareket etmediğimizi biliyorlar. Dostane yaklaşıyorlar, biz de onlara dostane yaklaşıyoruz.

Türkiye'nin böyle itibarlı bir ülke halinde yoluna devam etmesi hepimiz için çok büyük bir güçtür. Bunu sağlayan şüphesiz hükümetimiz, Dışişleri Bakanlığımız ve burada devletimizi hükümetimizi temsil eden sayın büyükelçilerimizin, değerli bürokratlarımızın, bu ülkede örnek davranışlarla hayranlık uyandıran iş adamlarımızın, çalışan işçi kardeşlerimizin, küçük esnafımızın davranışları ve yollarına devam etmeleridir.''

Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Ahmet Muhtar Gün de yemekte yaptığı konuşmada, Arınç'ı ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye'nin Suudi Arabistan ile ilişkilerinde çok iyi bir dönemden geçtiğini ifade eden Gün, büyükelçilik olarak ilişkilere katkı sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Yemeğe Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu Genel Müdürü Büyükelçi Ethem Tokdemir, Türkiye'nin Sana Büyükelçisi Fazlı Çorman, AA Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Refik Korkusuz, Suudi Arabistan'da faaliyet gösteren Türk işadamları, akademisyenler ve sivil toplum örgütü temsilcileri de katıldı.