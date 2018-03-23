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Soylu Mardinli çocuklarla kahvaltı yaptı

İçişleri Bakanı Soylu, "Biz Anadoluyuz Projesi" kapsamında Mardin'den gelen öğrencilerle bakanlıkta kahvaltı yaptı.

Soylu Mardinli çocuklarla kahvaltı yaptı

İçişleri Bakanı Soylu, "Biz Anadoluyuz Projesi" kapsamında Mardin'den gelen öğrencilerle bakanlıkta kahvaltı yaptı.

23 Mart 2018 Cuma 12:19
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Soylu Mardinli çocuklarla kahvaltı yaptı

ANKARA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Biz Anadoluyuz Projesi" kapsamında Mardin’den gelen öğrencilerle bakanlıkta düzenlenen kahvaltı programına katıldı.

Kahvaltının ardından konuşan Soylu, geçen yıl eylül ayında başladıkları projenin birçok faydasının olduğunu söyledi.

Soylu, 21 kentten yaklaşık 50 bin çocuğun, en az 3 gün sürecek geziler yapmasını planladıklarını ifade ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Tunceli'den Afyonkarahisar'a gelen çocuklarla ilk adımı attıklarını dile getirdi.

Bugüne kadar toplam 21 bin 577 çocuğun bu gezilere katıldığını, 15 bin 509 katılımcının da ziyaretinin planlandığını anlatan Soylu, projede emeği geçen kurum ve kuruluşlara teşekkür etti. Soylu, şöyle konuştu:

"Birileri dünyayı kötü bir yer yapacak adımlar atıyor. Bunu bilerek, isteyerek, 'gerçekten bu dünya daha kötü bir yer olsun' diye mi yapıyorlar, yoksa kendi menfaatlerini temin etmek için bilmeden mi yapıyorlar, emin değilim. Emin olduğum bir şey var, yapılanlar doğru işler değil. Dünyanın her köşesine silah sevk etmek, insanları çatıştırmak, terörü ve uyuşturucuyu desteklemek doğru bir şey değil. Oysa bu dünyanın her köşesi, zenginliklerle dolu. 'Gelecekte su savaşları olacak' diye kehanetler yapıyorlar. 'Enerji savaşları olacak' diye kehanetler ortaya koyuyorlar. Doğru, eğer böyle davranmaya devam edersek bunlar olabilecektir ama bu dünya mevcut haliyle bile herkese yetebilecek, herkese su verebilecek, herkesi mutlu edebilecek imkanlara sahiptir. Önemli olan açgözlü olmamaktır. Önemli olan, dünyaya hatırlanabilir, güzel izler bırakabilmektir."

Konuşmaların ardından çocuklara tablet dağıtıldı. Daha sonra Soylu ve çocuklar fotoğraf çektirdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanı SoyluMardinli çocuklarKahvaltı
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