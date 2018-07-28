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Soylu, Afrin ve İdlib'deki faaliyetler hakkında bilgi aldı

İçişleri Bakanı Soylu, Hatay'da idareciler ve güvenlik güçleri yetkilileriyle bir araya gelerek Afrin, İdlib ve Amanoslarda yürütülen faaliyetler hakkında bilgiler aldı.

Soylu, Afrin ve İdlib'deki faaliyetler hakkında bilgi aldı

İçişleri Bakanı Soylu, Hatay'da idareciler ve güvenlik güçleri yetkilileriyle bir araya gelerek Afrin, İdlib ve Amanoslarda yürütülen faaliyetler hakkında bilgiler aldı.

28 Temmuz 2018 Cumartesi 15:08
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Soylu, Afrin ve İdlib'deki faaliyetler hakkında bilgi aldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay Valiliğini ziyaret ederek şeref defterini imzaladı, ardından Hatay Valiliği Abdurrahman Melek Salonu'ndaki toplantıya katıldı. 

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda, Bakan Soylu'nun Afrin ve İdlib bölgesi ile Amanoslarda yürütülen faaliyetler hakkında brifing aldığı öğrenildi.

Toplantıya, Hatay Valisi Erdal Ata, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Ali Çardakçı, 3. Komando Tugay Komutanı Tüğgeneral Selçuk Yavuz, Afrin Mülki İdari Amiri Şenol Bozacıoğlu, Müşteşar Yardımcısı İsmail Çataklı, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Afrin Genel Koordinatörü Nursal Çakıroğlu, Cinderes-Şeyh Hadid Mülki İdare Amiri Orhan Aktürk ve diğer ilgililer yer aldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanı Süleyman SoyluAfrinİdlib
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