Soylu, Afrin ve İdlib'deki faaliyetler hakkında bilgi aldı

İçişleri Bakanı Soylu, Hatay'da idareciler ve güvenlik güçleri yetkilileriyle bir araya gelerek Afrin, İdlib ve Amanoslarda yürütülen faaliyetler hakkında bilgiler aldı.