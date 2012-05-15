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Sorunun çözüm adresi CHP

Kılıçdaroğlu, terör sorununun vebalinin politikacıların omuzlarında olduğunu belirterek, "Bu sorunun çözüm adresi CHP'dir" dedi.

Sorunun çözüm adresi CHP

Kılıçdaroğlu, terör sorununun vebalinin politikacıların omuzlarında olduğunu belirterek, "Bu sorunun çözüm adresi CHP'dir" dedi.

15 Mayıs 2012 Salı 15:51
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Sorunun çözüm adresi CHP

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, terör olaylarına değindi.

"Kanın, acının durması gerekiyor" diyen Kılıçdaroğlu, "40 yıldır çözülemeyen bu sorunun vebali kimin omuzlarında? Siyaset kurumunun, politikacıların omuzlarındadır. 40 yıldır uğraşıyorlar. 40 yıldır kan akıyor bu ülkede. Edebiyat yapıyorlar, 'Analar ağlamasın..' İyi de analar ağlamaya devam ediyor. Bu ülkede yüreğinde insan sevgisi olan bir insan anaların ağlamasını nasıl ister? Ama bu lafı ederken, yürekten söyleyeceksiniz, bu sorunu çözmeye kararlı olacaksınız. Yoksa işini edebiyatını yapıp, her şehit cenazesinden sonra 'Kanları yerde kalmayacak...'  Neyi çözdün de kanları yerde kalmadı. Neyi çözdün de analar artık ağlamadı..Ama söylüyorum, Recep Tayyip Erdoğan, bu sorunu çözemez. Bu sorunun çözüm adresi CHP'dir. Bu sorunu çözecek olan biziz. Nasıl çözülmesi gerekiğini çıkıp milletin önünde söyleyen biziz"

AA

Son Güncelleme: 15.05.2012 07:52
Anahtar Kelimeler:
CHPKemal Kılıçdaroğlu
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