Sorunları ortak bir anlayışla çözebiliriz

ANKARA - İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) İzleme Komitesi'nin 28'inci toplantısı, Rixos Otel'de yapıldı.



Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, İSEDAK İzleme Komitesi toplantılarında, bir önceki İSEDAK Toplantısı'nda alınan kararların uygulanmasını izlediklerini ve bir sonraki toplantının gündemini belirlediklerini söyledi.

Son dönemde finansal piyasalarda güveni yeniden tesis etmeye ve Avro Bölgesindeki borç krizini çözmeye yönelik alınan kararlarla küresel ekonomide sert bir yavaşlamanın önü kesilmiş olmakla birlikte, büyüme üzerindeki aşağı yönlü risklerin sürdüğünü dile getiren Yılmaz, öte yandan Avro Bölgesi başta olmak üzere, gelişmiş ekonomilerdeki görece yüksek işsizlik ve zayıf dış talebin devam etmesinin öngörüldüğünü ifade etti.

IMF tahminlerine göre geçtiğimiz yıl yüzde 4 büyüyen dünya ekonomisinin bu yıl yüzde 3,5 büyümesinin beklendiğini aktaran Yılmaz, gelişmiş ekonomilerde yaşanan kötüleşmenin, gelişmekte olan ve yükselen ekonomilerin görünümünü de bozduğunu söyledi.

Küresel ticaretin görünümünün de genel ekonomik görünüme paralel biçimde kötüleştiğini anlatan Yılmaz, ''Kaydedilen göreli iyileşmelere rağmen önümüzdeki dönemde belirsizlikler ve risklerin süreceğini ima eden bu veriler ışığında ülkelerimiz arasında daha sağlam ve kalıcı işbirliği tesis etmenin önemi, kaçınılmaz biçimde kendini göstermektedir. Karşı karşıya bulunduğumuz sorunları, ortak bir anlayış geliştirmek, politikalarımızı uyumlaştırmak ve bilgi ve birikimlerimizi paylaşmak suretiyle aşabileceğimizi düşünüyorum'' dedi.

Bakan Yılmaz, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) içi ticaretin, 2010 yılında 270 milyar dolar seviyesinde gerçekleşerek kriz öncesi seviyeyi yakalayabildiğini belirterek, şunları kaydetti:

''Bildiğiniz gibi İİT-içi ticareti arttırmak için İSEDAK bünyesinde pek çok proje ve faaliyet bulunmaktadır. Bunların en önemlilerinden biri hiç kuşkusuz İİT Tercihli Ticaret Sistemi TPS-OIC'dir. Sistemi oluşturan üç anlaşma da gerekli onay sayısına ulaşarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Böylece TPS-OIC'in hukuki zeminini tamamlamış bulunmaktayız. Artık yapmamız gereken, bir takım prosedürel işleri tamamlayarak İSEDAK'ın bu prestij projesine bir an önce fiili işlerlik kazandırmak olmalıdır."