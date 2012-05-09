Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 18°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118235
ALTIN
162.680
DOLAR
3.8382
STERLİN
5.3283
EURO
4.7205
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Sorunları ortak bir anlayışla çözebiliriz

Bakan Yılmaz "Karşı karşıya bulunduğumuz sorunları, ortak bir anlayış ve politikalarımızı uyumlaştırmak suretiyle aşabiliriz" dedi.

Sorunları ortak bir anlayışla çözebiliriz

Bakan Yılmaz "Karşı karşıya bulunduğumuz sorunları, ortak bir anlayış ve politikalarımızı uyumlaştırmak suretiyle aşabiliriz" dedi.

09 Mayıs 2012 Çarşamba 13:02
1035 Okunma
Sorunları ortak bir anlayışla çözebiliriz
ANKARA - İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) İzleme Komitesi'nin 28'inci toplantısı, Rixos Otel'de yapıldı. 

Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, İSEDAK İzleme Komitesi toplantılarında, bir önceki İSEDAK Toplantısı'nda alınan kararların uygulanmasını izlediklerini ve bir sonraki toplantının gündemini belirlediklerini söyledi. 
Son dönemde finansal piyasalarda güveni yeniden tesis etmeye ve Avro Bölgesindeki borç krizini çözmeye yönelik alınan kararlarla küresel ekonomide sert bir yavaşlamanın önü kesilmiş olmakla birlikte, büyüme üzerindeki aşağı yönlü risklerin sürdüğünü dile getiren Yılmaz, öte yandan Avro Bölgesi başta olmak üzere, gelişmiş ekonomilerdeki görece yüksek işsizlik ve zayıf dış talebin devam etmesinin öngörüldüğünü ifade etti. 
IMF tahminlerine göre geçtiğimiz yıl yüzde 4 büyüyen dünya ekonomisinin bu yıl yüzde 3,5 büyümesinin beklendiğini aktaran Yılmaz, gelişmiş ekonomilerde yaşanan kötüleşmenin, gelişmekte olan ve yükselen ekonomilerin görünümünü de bozduğunu söyledi. 
Küresel ticaretin görünümünün de genel ekonomik görünüme paralel biçimde kötüleştiğini anlatan Yılmaz, ''Kaydedilen göreli iyileşmelere rağmen önümüzdeki dönemde belirsizlikler ve risklerin süreceğini ima eden bu veriler ışığında ülkelerimiz arasında daha sağlam ve kalıcı işbirliği tesis etmenin önemi, kaçınılmaz biçimde kendini göstermektedir. Karşı karşıya bulunduğumuz sorunları, ortak bir anlayış geliştirmek, politikalarımızı uyumlaştırmak ve bilgi ve birikimlerimizi paylaşmak suretiyle aşabileceğimizi düşünüyorum'' dedi. 
Bakan Yılmaz, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) içi ticaretin, 2010 yılında 270 milyar dolar seviyesinde gerçekleşerek kriz öncesi seviyeyi yakalayabildiğini belirterek, şunları kaydetti: 
''Bildiğiniz gibi İİT-içi ticareti arttırmak için İSEDAK bünyesinde pek çok proje ve faaliyet bulunmaktadır. Bunların en önemlilerinden biri hiç kuşkusuz İİT Tercihli Ticaret Sistemi TPS-OIC'dir. Sistemi oluşturan üç anlaşma da gerekli onay sayısına ulaşarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Böylece TPS-OIC'in hukuki zeminini tamamlamış bulunmaktayız. Artık yapmamız gereken, bir takım prosedürel işleri tamamlayarak İSEDAK'ın bu prestij projesine bir an önce fiili işlerlik kazandırmak olmalıdır."

AA

Son Güncelleme: 09.05.2012 05:03
Anahtar Kelimeler:
Sorun
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Kurultay yeni bir şahlanışın muştucusu olacak"
"Kurultay yeni bir şahlanışın muştucusu olacak"
CHP tüzük değişikliğinden memnun
CHP tüzük değişikliğinden memnun
Kılıçdaroğlu, Şık ve Sabuncu ile telefonda görüştü
Kılıçdaroğlu, Şık ve Sabuncu ile telefonda görüştü
'Türkiye terör örgütleriyle mücadele eden tek ülke'
'Türkiye terör örgütleriyle mücadele eden tek ülke'
Bakanlar Sarıeroğlu ve Tüfenkci Malatya'da
Bakanlar Sarıeroğlu ve Tüfenkci Malatya'da
"Kadına şiddete ilişkin düzenlemeyle ilgili çalışmalar yapılacak"
"Kadına şiddete ilişkin düzenlemeyle ilgili çalışmalar yapılacak"
"Hiç kimse yargıya talimat veremez, telkinde bulunamaz"
"Hiç kimse yargıya talimat veremez, telkinde bulunamaz"
Cinsel istismara karşı 'ağır yaptırım' talebi
Cinsel istismara karşı 'ağır yaptırım' talebi
AK Parti MKYK, Erdoğan başkanlığında toplandı
AK Parti MKYK, Erdoğan başkanlığında toplandı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ