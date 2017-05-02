"Sorumluluk duygusu içinde bir yol haritası ortaya koydum"

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, dün bir televizyon kanalında yaptığı açıklamalara ilişkin TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Söylenmesi gerekenleri söylediğini, bir görev yaptığını ifade eden Baykal, sorumluluk duygusu içinde uyarı, öneri de içeren bir yol haritası ortaya koyduğunu belirtti. Baykal, bunun CHP ve Türkiye için de demokratik çıkış yolu olduğuna yürekten inandığını vurgulayarak, "Bunun üzerine ek açıklama yapmaya gerek yok. Herkes içine sindirsin, değerlendirsin, tartsın. Sonunda da herhalde doğru bir oluşum ortaya çıkar, doğru bir karar alınır, yeni bir süreç başlar." diye konuştu.

"Siyasi öneri olarak anlaşılması çok yanlış olur"

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile ilgili sözlerinin tartışmaya yol açtığının anımsatılması üzerine Baykal, zerafeti, nezaketi siyasetten ayırmayı bilmek gerektiğini belirtti. Baykal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Orada bir zerafet, nezaket anlayışı içinde değerlendirme yaptım sorulmuş bir soruya cevaben. Benim bir önerim, değerlendirmem olarak böyle bir şey ortaya çıkmadı. Elbette değerlendiririz, saygıdeğer bir insan, görev yapmış birisi. Bunu söylemek, asgari siyasi nezaket, zerafet gereğidir. Bu anlayış içinde değerlendirmemi yaptım. Bir siyasi değerlendirme, siyasi karar, siyasi öneri olarak bunun anlaşılması çok yanlış olur."

"Önerinin yerine getirilmesinin bir anlamı, değeri vardır"

Baykal'a, CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, olağan kurultayın öne çekilerek kasım ayında yapılmasının teknik olarak mümkün olmadığı yönündeki açıklaması da soruldu.

Baykal, bunun geriye çekilmek değil ileri gitmek olduğunu, zorlama arayışı içinde bulunmadığını belirtti. Baykal, bir öneri yaptığını dile getirerek, "Önerinin yerine getirilmesinin bir anlamı, değeri vardır, yerine getirilmemesinin de bir sorumluluğu vardır." dedi.