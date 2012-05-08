Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Hiçbir sorunun kördüğüm olmasına, çözümsüzlüğe mahkum edilmesine müsaade etmedik. Dış politikada çözümsüzlüğe, dış politikada umutsuzluğa asla inanmadık ve inanmıyoruz'' dedi.

Erdoğan, Sloveya'da kendisine tevdi edilen ''Son On Yılın Dünya Şahsiyeti'' ödül töreninde yaptığı konuşmada, Balkan ülkelerinin, sadece tarihinin, ortak reflekslerinin ve ortak tepkilerinin ortak olmadığını ifade etti.

Başbakan Erdoğan, şöyle konuştu:

''Bizler, mutfaklarıyla müzikleriyle ağıtları ve ezgileriyle sevinçleri ve hüzünleriyle aslında iç içe geçmiş, tek yürek olmuş milletleriz. Şunu burada samimiyetle ifade etmek durumundayım; aramızdaki farklılıklar, aramızdaki ortaklıklar karşısında gerçekten önemsenemeyecek kadar azdır. Aramızda, tarihin tüm dönemleri boyunca ortaya çıkan anlaşmazlıklar, inanın dostluklarımız karşısında çok ama çok kısadır. Tarihin acı dönemlerine değil, tatlı dönemlerine baktığımızda, önümüze umut veren bir tablo çıkacağına en ufak bir şüphe yoktur. Ben, tarihi unutalım demiyorum... Tarih, bir ibret vesikası olarak, yanlışlarımızı ortaya koyacak son derece anlamlı bir derstir. Tarihin verdiği dersleri okuyarak, politikacılar, bilim insanları, sanatçıların öncülüğünde tarihin hatalarını telafi ederek, bugün artık geleceğe bakmak zorundayız.

Bugün, Avrupa denildiğinde, Avrupa Birliği denildiğinde, yarım asır önce yaşanmış kanlı savaş ve çatışmalar değil, dünyanın ve tarihin en güçlü birlikteliği akla geliyor. Ortadoğu'da bunu başarmak elbette mümkün. Kafkasya'da bunu başarmak elbette mümkün. Afrika'da bunu başarmak mümkün. Ama en çok da Balkanlar'da bunu başarmak mümkün.

Tarihe değil geleceğe odaklandığımızda, ön yargıları, ön kabulleri ortadan kaldırdığımızda, farklılıkları değil, ortaklıkları öne çıkardığımızda, inanıyorum ki çok farklı bir Balkan coğrafyası ortaya çıkacak, acı ve gözyaşıyla değil refah, barış ve huzurla anılan bir bölge inşa edilecektir.''

1994 yılında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilmesinin ardından, okuduğu bir şiir nedeniyle mahkum edildiğini ve hapiste yattığını hatırlatan Başbakan Erdoğan, ardından, 14 Ağustos 2001'de, yol arkadaşlarıyla AK Parti'yi kurarak, Türkiye'nin idaresine talip olduklarını dile getirdi.

Başbakan Erdoğan, şunları söyledi:

''Çok kısa süre içinde örgütlendik, kısa süre içerisinde milletimize kendimizi anlattık ve partimizin kuruluşundan sadece 16 ay sonra tek başımıza iktidara geldik. Dış politikada, önümüze son derece sade, basit, anlaşılır ve gerçekleşmesi mümkün bir hedef koyduk, dedik ki; sıfır sorun...

Başta komşularımız olmak üzere tüm ülkelerle aramızdaki sorunları tek tek masaya yatırdık, işbirliğini geliştirmenin yollarını aradık. Gördük ki kimileri on yıllardır, hatta kimileri asırlardır devam eden sorunlar, aslında, bizim Türklerin deyimiyle, incir çekirdeğini doldurmayacak sorunlardı. Birçok sorunun, bir çözüm yöntemi olarak çözümsüzlüğe mahkum edildiğini gördük. Birçok sorunun, iletişimsizlikten, diyalogsuzluktan kaynaklandığını fark ettik. Aynı şekilde, birçok sorunun, kendi ülkemize bir maliyet yüklediği kadar, muhatabımıza da bir maliyet yüklediğini müşahede ettik. Ön yargıları, ön kabulleri, kalıplaşmış bahaneleri, statik gerekçeleri elimizin tersiyle ittik ve cesaretle, kararlılıkla bu sorunların üzerine gittik.

Kıbrıs meselesinde, çözümü zorlayan taraf biz olduk. Ermenistan'la çözümü zorlayan taraf biz olduk. Yunanistan'la sorunları masaya yatırıp, diyalogla sorunları çözüm yoluna koyduk. Romanya ile Bulgaristan ile Rusya, Gürcistan, İran, Irak, Suriye ile yani tüm komşularımızla aramızdaki küçük ya da büyük meseleleri birlikte masaya yatırdık, birlikte çözümler aradık. Hiçbir sorunun kördüğüm olmasına, çözümsüzlüğe mahkum edilmesine müsaade etmedik. Dış politikada çözümsüzlüğe, dış politikada umutsuzluğa asla inanmadık ve inanmıyoruz.''



