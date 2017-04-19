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Sokak çağrısı PKK'yı, FETÖ'yü kurtarma çağrısıdır

Vatan Parti̇si̇ Genel Başkanı Peri̇nçek, ''Sokak çağrısı PKK'yı, FETÖ'yü kurtarma çağrısıdır. Bu çağrılarla Amerika'nın arzu ettiği şey, birtakım karışıklıklar, belirsizlikler yaratmaktır.'' dedi.

Sokak çağrısı PKK'yı, FETÖ'yü kurtarma çağrısıdır

Vatan Parti̇si̇ Genel Başkanı Peri̇nçek, ''Sokak çağrısı PKK'yı, FETÖ'yü kurtarma çağrısıdır. Bu çağrılarla Amerika'nın arzu ettiği şey, birtakım karışıklıklar, belirsizlikler yaratmaktır.'' dedi.

19 Nisan 2017 Çarşamba 16:59
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Sokak çağrısı PKK'yı, FETÖ'yü kurtarma çağrısıdır

İSTANBUL

Vatan Parti̇si̇ Genel Başkanı Doğu Peri̇nçek, 'partisinin İstanbul İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, referandumun ardından milletin beraberlik içerisinde olması gerektiğini belirtti. 

Milletin terör örgütlerine karşı beraber olması gerektiğini dile getiren Perinçek, ''Türkiye'de bir iç kavga çıkarmak 'evet', 'hayır' cephesini birbirine vurdurmak, kırdırmak ancak bölücü teröre, FETÖ'ye hizmet edenlerin ama onlardan da önemlisi bu terör örgütlerinin arkasındaki Atlantik'te bulunanların işi olabilir.'' diye konuştu. 

''PKK hendeklerden kurtulamaya çalışıyor''

PKK'nın sokağa dökülme çağrıları yaptığını, bu çağrılara da halkın itibar etmediğini anlatan Perinçek, ''PKK insanlara 'hayır cephesi kurduk, hayırcılar gelin sokağa dökülelim' gibi çağrılarda bulunuyor. PKK böyle yaparak hendeklerden kurtulamaya çalışıyor. PKK, TSK, Türk polisi ve korucularımız tarafından milletimizinde desteğiyle hendeklere gömülmüştür. Şimdi sokağa dökülme çağrılarını hendeklerin içerisinden yapıyor. PKK'ya el uzatmak, onun sokağa dökülme çağrılarında rol almak, hiçbir vatansever, hürriyet mücadelesi yapan, demokrasi çağdaşlık isteyen insanımıza yakışmaz. Bu sokağa dökülme çağrılarının arkasında Amerika planlarının olduğu açıkça görüyoruz.'' değerledirmesini yaptı.

''HDP ile ele el vermeye CHP yönetimi son vermelidir''

Perinçek, CHP yönetiminin PKK'nın sokak çağrılarına, 'YSK kararlarını tanımıyoruz tanımayacağız' gibi sokağa davetlerine destek olmaması gerektiğini belirtti.

CHP yönetiminin HDP'den elini kolunu çekmesi gerektiğini vurgulayan Perinçek,''HDP ile ele el vermeye CHP yönetimi son vermelidir. Bu sorumsuz tutum son bulmalı. Sokak çağrısı PKK'yı, Fetullahçı Terör Örgütünü kurtarma çağrısıdır. Bu sokak çağrılarıyla Amerika'nın arzu ettiği şey birtakım karışıklıklar, belirsizlikler yaratmaktır.'' ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Doğu PerinçekSokak ÇağrısıVatan Partisi
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