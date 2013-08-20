Slovakya Cumhurbaşkanı Gasparovic Köşk'te

ANKARA



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, resmi ziyaret için Türkiye'ye gelen Slovakya Cumhurbaşkanı Ivan Gasparovic'i resmi törenle karşıladı.



Çankaya Köşkü'nde, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülke milli marşlarının çalındığı törende Slovakya Cumhurbaşkanı Gasparovic, Türkçe "Merhaba" asker diyerek tören kıtasını selamladı.



Gül'ün eşi Hayrünnisa Gül ve Gasparovic'in eşi Silvia Gasparovicova'nın da cumhurbaşkanlarına eşlik ettiği törenin ardından, Gül, Gasparovic ve eşleri Büyük Şeref Kapısı'nın önünde basın mensuplarına poz verdi.



Törende, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı da bulundu.



Tören öncesinde, karşılama kıtasındaki bir asker sıcağın etkisiyle baygınlık geçirdi. Yere yığılan askere, kalkması için silah arkadaşı yardım etti.





AA