Siyasilerin gündemi ''Başkanlık Sistemi''

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, başkanlık sistemi önerilerinin yeni anayasa çalışmalarında gündeme gelirse, orada tartışılacağını söyledi.

''Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın Başkanlık sistemine yönelik önerilerini nasıl değerlendiriyorsunuz?'' sorusuna Çiçek, ''Söyler, orası Meclis'in kürsüsü, herkes düşüncesini söylüyor'' dedi.

Bir gazetecinin ''Yeni Anayasa çerçevesinde nasıl bakarsınız?'' sorusuna Çiçek, ''AK Parti'nin de temsilcileri var. Eğer gündeme gelirse orada tartışılır, bir şey demem, siz de dinlediniz'' karşılığını verdi.

Çiçek, Bekir Bozdağ'ın ''Başkanlık sistemi yeni Anayasa'da tartışılmalı'' önerisine ilişkin bir soru üzerine, ''Tartışmak üzere bir araya geliyoruz, değilse, mektup yazar gibi birimiz oturur yazarız. Her konu tartışılacak, onu her defasında ifade ettik. Herkes kendi düşüncesini, görüşünü gündeme getirecek, hangi konuları getirecek onu bilemem'' dedi.

Bir gazetecinin, CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün'ün Meclis'te Cemevi kurulmasını talebine ilişkin soruya da Çiçek ''Bilmiyorum, daha gelmedi'' cevabını verdi.



Bozdağ: Başkanlık sistemi müzakere edilmeli

Meclis'te düzenlenen Parlamenter Denetim Sempozyumu'nda konuşan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, şöyle konuştu:

''Bizim Türkiye'mizde uygulanan sistem, parlamenter sistem değil. Meclis Başkanımız'ın başkanlığında devam eden bir süreç var. Yeni anayasa tartışırken bunun tartışılmasında da ben fevkalade yarar görüyorum. Ya parlamenter sistemin özellikleri neyse yeni anayasaya o özelliklere göre bir yapı ikame edilebilir ya da gerçek anlamda yasama ve yürütmenin birbirine karşı bağımsız olduğu ve kesin ayrılığın olduğu başka bir bir sistemi, başkanlık sistemini müzakere etmek lazım.''

Hamzaçebi, parlamenter sisteme devam dedi

CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi de Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın sözlerini, ''Sayın Bozdağ, 2007'deki cumhurbaşkanı seçimine, görevlerine ilişkin yapılan değişikliğin yanlış olduğunu itiraf etmektedir. Türkiye'nin tartışması gereken başkanlık sistemi değildir. Türkiye parlamenter sistemden vazgeçmemelidir'' ifadeleriyle değerlendirdi.

Aydın: Zaten yarı başkanlık sistemine kayış söz konusu

AK Parti Grup Başkanvekili Ahmet Aydın, başkanlık sisteminin tartışılması gerektiğini belirterek, ''Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından seçilmesiyle birlikte zaten otomatik olarak yarı başkanlık sistemine bir kayış söz konusu'' dedi.