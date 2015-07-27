'Siyasi partiler meşruiyetlerini Meclis içinde sürdürmeli'

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CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, "Biz, meşru siyasi partilerin anayasal çizgide meşruiyetlerini Meclis içinde sürdürmelerinden yanayız" dedi.

Gök, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, terörle arasına mesafe koymadığı için HDP hakkında devreye girmesi gerektiği" yönündeki açıklamasıyla ilgili AA muhabirinin sorusunu yanıtladı.

7 Haziran Milletvekili Genel Seçimi'nden henüz çıkıldığını, partilerin halktan aldıkları oylarla Meclis'te temsil edilme sürecinin yeni başladığını vurgulayan Gök, "Biz, meşru siyasi partilerin anayasal çizgide meşruiyetlerini Meclis içinde sürdürmelerinden yanayız" ifadesini kullandı.

Türkiye'yi gerginliklerden ve tehlikeden korumanın herkesin görevi olduğunun altını çizen Gök, şunları kaydetti:

"Her parti terörün her zaman karşısında olmalıdır. Ancak meşru siyasi partilerin de anayasal çizgide bu tutumlarını sürdürerek, halktan aldıkları oyları meşru platformda temsil etmeleri ve bunun önünün açılması Türkiye'deki demokrasiyi güçlendirir."