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Siyasi etikle bağdaşmaz

Ergin BDP'lilerle görüşme haberiyle ilgili "muhatabıyla paylaşılmayan görüşme içeriğinin kamuoyuna duyurulması siyasi etikle bağdaşmaz" dedi

Siyasi etikle bağdaşmaz

Ergin BDP'lilerle görüşme haberiyle ilgili "muhatabıyla paylaşılmayan görüşme içeriğinin kamuoyuna duyurulması siyasi etikle bağdaşmaz" dedi

23 Mayıs 2012 Çarşamba 17:19
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Siyasi etikle bağdaşmaz

ANKARA

Adalet Bakanı Sadullah Ergin, BDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan ile görüşme yapılıp yapılmayacağının kesinleştirilemediğini, buna rağmen, muhatabıyla paylaşılmayan görüşme içeriğinin kamuoyuna duyurulmasının, siyasi etik ve nezaket kurallarıyla bağdaşmadığını belirtti.
Ergin, yaptığı yazılı açıklamada, Adalet Bakanı olarak, tüm siyasi partilere üye milletvekillerinden gelen görüşme taleplerini, imkanlar dahilinde karşılamaya özen gösterdiğini, bu çerçevede zaman zaman BDP milletvekillerinin görüşme taleplerinin de karşılandığını belirtti. 
BDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan'dan dün gelen görüşme talebini, TBMM Adalet ve Anayasa Komisyonlarındaki çalışmaları nedeniyle karşılayamadığını ve bu durumun kendilerine iletildiğini kaydeden Ergin, şunları kaydetti: 
''Ancak, Sayın Buldan tarafından görüşmenin, Komisyon çalışmalarının elverdiği zaman diliminde, TBMM'de de yapılabileceği belirtilmiştir. Görüşmenin içeriği konusunda tarafıma herhangi bir bilgi verilmemiş, görüşmenin yapılıp yapılmayacağı da belirttiğim mazeret nedeniyle kesinleştirilememiştir. Buna rağmen, muhatabıyla paylaşılmayan görüşme içeriğinin kamuoyuna duyurulmasının, siyasi etik ve nezaket kurallarıyla bağdaşmadığı değerlendirilmektedir.''


 

AA

Son Güncelleme: 23.05.2012 09:21
Anahtar Kelimeler:
Sadullah ErginSiyasiBdpPervin Buldan
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