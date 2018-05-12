CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Antalya ziyareti kapsamında konakladığı otelde düzenlediği basın toplantısında, başka cumhurbaşkanı adaylarının ileri sürdüğü projeler arasında beğendikleri varsa onları da yapabileceklerini, bu konuda bir komplekslerinin bulunmadığını belirtti.

Bir gazetecinin, "İkinci tura siz kalmazsanız başkası kalırsa ne yaparsınız?" sorusuna İnce, "Yardımcı olurum. Bu düşüncemi tekrar ediyorum. Aynı şeyi diğer adaylardan da isterim. Benimle ilgili böyle bir durum olduğunda arkadaşlarımın da bana yardımcı olmalarını isterim. Bu beni mutlu eder. Bu aynı zamanda birinci tur öncesinde karşılıklı centilmenlik anlaşmasıdır. Benim sözüm söz ama herkesin bu konuda söz vermesi milletimizin yararına olacaktır." yanıtını verdi.

HDP'nin ittifakta yer almaması

Muharrem İnce, bir gazetecinin "HDP'nin ittifakta yer almaması sizi üzdü mü?" sorusu üzerine "Siyaset ileriye dönük bir iştir, önümüze bakmamız lazım. O günkü görüşmelerde olmamış olabilir. Önümüzdeki günlerde siyasetin nasıl şekilleneceğini bilemeyiz. Bütün siyasi partilere eşit mesafede davranacak bir kişi olarak inşallah gönüllerde bu millet ittifakı kuracaktır." karşılığını verdi.

Cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması gerektiği yönündeki açıklamasının hatırlatılması üzerine İnce, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Rakiplerimin bir kolunu bağlayarak güreş yapmak istemem. Kim olursa olsun, adil güreşmek isterim. Bütün adayların benimle eşit şartlarda yarışmasını isterim. Adayın biri hapiste diğerleri propaganda yapıyor. Bu doğru değil ve bir süre sonra vicdanları kanatır. Bu hakkaniyete uygun değil. Demirtaş, Kürt diye 'Bırak ona ne olacaksa olsun mu?' diyeceğiz. Herkese eşit davranmak istiyorum. Bu nedenle bütün adayları ziyaret ederek başarı diledim."