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Siyasetin basını eleştirisi ileri demokrasinin göstergesidir

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Hürriyet gazetesinin bugünkü nüshasının birinci sayfasında yer alan yazıya yönelik açıklama yaptı.

Siyasetin basını eleştirisi ileri demokrasinin göstergesidir

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Hürriyet gazetesinin bugünkü nüshasının birinci sayfasında yer alan yazıya yönelik açıklama yaptı.

23 Ağustos 2013 Cuma 16:49
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Siyasetin basını eleştirisi ileri demokrasinin göstergesidir
ANKARA

Hürriyet gazetesinin, Suriye’deki kimyasal katliamı küçülterek birinci sayfadan görmesine ilişkin eleştirisini, basın özgürlüğüne aykırı bulduğunu belirten Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, şunları kaydetti:

"Hürriyet gazetesinin 'İleri demokrasilerde gazetelerin hangi haberi hangi ölçüde kullanacağı kararı asla siyasi otoriteye bırakılamaz’ sözü doğrudur. Ancak aynı gazetenin ‘Sayın Bozdağ’ın, yarım gün içinde ve yoğun mesaisi sırasında iki kez Hürriyet gazetesinin birinci sayfasıyla ilgili yorumda bulunması demokrasinin olmazsa olmazı basın özgürlüğüne aykırıdır’ sözü yanlıştır.

İleri demokrasilerde 'gazeteler eleştirilmez/eleştirilemez' kuralı ve eleştiriyi basın özgürlüğüne aykırı gören gazetecilik anlayışı olmaz. Basının siyaseti, siyasetin de basını eleştirisi, ileri demokrasinin bir göstergesidir."

Gazeteler ve gazetecilerin de eleştiriye açık olması gerektiğini vurgulayan Bozdağ, "Sizce gazetelerin manşet, haber ve yorumlarının eleştirilmediği/eleştirilemediği ülkeler demokratik ülke olabilir mi? Bir gazetenin manşet, haber ve yorumunun eleştirisi, hiçbir zaman basın özgürlüğüne müdahale sayılmaz/sayılamaz. Bir siyasetçinin gazete haberini eleştirmesi, demokrasinin olmazsa olmazı basın ve ifade özgürlüğünün varlığının kanıtıdır” değerlendirmesinde bulundu. 

AA

Son Güncelleme: 23.08.2013 16:49
Anahtar Kelimeler:
Bekir Bozdağ
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