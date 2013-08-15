Sivil halka şiddet uygulanması kabul edilemez

GEBELE





Dışışleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Mısır'da meydana gelen olaylara ilişkin, "Bu ülkede yaşanabilecek istikrarsızlık geniş bir coğrafyada etkiler yaratacaktır. Bölgede radikalleşmeyi körükleyecektir. Bunun için dışlamacı olmadan tüm grupların temsil edildiği bir siyasi sürecin yürütülmesi ve başarıyla sonuçlanması gerekmektedir. Bu doğrultuda atılacak hür türlü adıma her türlü katkıyı sağlamaya hazırız" dedi.

Davutoğlu, Azerbaycan'ın Gebele kentinde yapılan Türk Konseyi Dışişleri Bakanları toplantısında konuşma yaptı.

Konuşmasında, Mısır'da ordunun darbe karşıtlarına yönelik katliamına değinen Davutoğlu, bu ülkedeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyledi.

"Türkiye Ortadoğu bölgesinde istikrara katkıyı hedeflemektedir" diyen Davutoğlu, halkların meşru taleplerinin karşılanmasını uzun vadeli istikrar için meşru gördüklerini belirtti.

Davutoğlu, "Anayasal meşruiyete sadık kalınmasını elzem görüyoruz. Ayrıca meşru taleplerini barışçı şekilde dile getiren sivil halka karşı şiddet kullanılmasını kabul edilmez buluyoruz" dedi ve şöyle devam etti:

"Mısır'da anayasal meşruiyete ve sivil yönetime en kısa sürede dönülmesi temel dileğimizdir. Mısır'a ilişkin politikalarımız tüm Mısır haklının istikrar içinde kalkınmasını hedefleyen politikalardır. Mısır Ortadoğu'da Arap ve İslam aleminde özel bir konuma sahiptir. Bu ülkede yaşanabilecek istikrarsızlık geniş bir coğrafyada etkiler yaratacaktır. Bölgede radikalleşmeyi körükleyecektir. Bunun için dışlamacı olmadan tüm grupların temsil edildiği bir siyasi sürecin yürütülmesi ve başarıyla sonuçlanması gerekmektedir. Bu doğrultuda atılacak hür türlü adıma her türlü katkıyı sağlamaya hazırız."

Mısır'daki kanlı müdahalede yüzlerce kişinin ölmesi, binlerce kişinin yaralanmasının büyük bir üzüntü kaynağı olduğunu dile getiren Davutoğlu, "Mısır'daki bu barışçıl gösterilere yapılan müdahaleyi dünkü açıklamamızda da vurguladığımız gibi şiddetle kınıyoruz ve burada hayatlarını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz. Mısır'da daha fazla kan dökülmeden geçiş sürecinin suhuletle tamamlanmasını ve anayasal meşruiyete sahip bir yönetimin oluşmasını temenni ediyoruz" diye konuştu.