Sivil bürokrasi ve yargı darbe girişimini biliyordu

Adalet Bakanı Bozdağ, FETÖ'nün darbe girişimi ile ilgili olarak yargı ve sivil bürokrasi içerisinde belli bir düzeyde olanların darbe girişimi ile ilgili olduklarını ve darbe girişiminden haberdar olduklarından emin olduğunu söyledi.



Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kanal 7 Televizyonu'nda yayınlanan "Başkent Kulisi" programında, FETÖ'nün darbe girişimi ve sonrasındaki sürece ilişkin soruları yanıtladı.



Bakan Bozdağ, FETÖ'nün darbe girişimi ile ilgili olarak, "Yargı ve sivil diğer bürokrasi içindeki ayakların bu darbe ile bir şekilde ilgisi olduğuna eminim. Ben yargıda olanların Yargıtay, Danıştay ve yüksek yargıda olanların, yargının içerisinde belli bir düzeyde olanların, bu darbe teşebbüsünün Cuma günü gerçekleştirileceğini, adımı nasıl biliyorsam, öyle bildiklerine eminim." ifadelerini kullandı.

"ABD bu darbe girişimini Gülen'in yaptığını biliyor"



"ABD'nin FETÖ'cü darbe girişimi bilgisi olup olmadığı konusunda ise "Amerika Birleşik Devletleri'nin de, bu darbeyi Fetullah Gülen'in yaptığını, Sayın Obama kendi adını nasıl biliyorsa o kadar bildiğinden eminim. Amerikan istihbaratının bildiğinden eminim. Amerika Dışişleri Bakanı'nın bildiğinden eminim. Yani şu saatten sonra bunda bir tereddütleri olmadığından çok netim, çok eminim." diyen Bozdağ, "Bunun Fetullah Gülen'in elebaşı olduğu, Fetullahçı Terör Örgütü'ne mensup Türk Silahlı Kuvvetleri, polis ve sivil ayağı da dahil teröristlerce Fetullah Gülen'in emir ve komutası altında yapıldığı konusunda kimsede bir tereddüt yoktur." şeklinde konuştu.



Son yaşanan darbe teşebbüsünden sonra Fetullah Gülen'i Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin ABD'de daha fazla tutmasının onlar açısından da Türkiye-ABD ilişkileri açısından da büyük zorluklar getireceğini kaydeden Bozdağ, şöyle konuştu:



"Amerika Birleşik Devletleri yöneticileri, Fetullah Gülen'i savunmakta ve onu Amerika Birleşik Devletleri'nde tutmakta haklı bir nedene sahip değiller. Bunu söylerlerse, bu siyasi değerlendirmelerdir. Bu karar, hukuki bir karar olmayacaktır. Şimdi, iade etmesine uluslararası hukukta bir engel var mı? Hiçbir engel yok."

İktidar-muhalefet farkı ortadan kalkmış durumdaydı



Darbe girişimi sırasında Meclis'in bombalanması ile ilgili olarak Bakan Bozdağ, "İktidar-muhalefet farkı ortadan kalkmış durumdaydı. CHP'lisi, MHP'lisi, AK Parti'lisi sanki tek parti, tek vücut olmuş gibi bir hava vardı ve herkes de orada ölmek için vardı ve orayı kimse terk etmeme noktasındaydı. Bu bizim demokrasi tarihimiz için son derece önemli." dedi.

"Onların elinden, ayağından, alnından öpülür"



"Geçmişte Yeltsin tankın üstüne çıkmıştı, esasında Tayyip Bey de uçağın üstüne çıktı ve ölüme uçtu." diyen Bozdağ, bunun gerçekleşmesinde büyük bir imanın bulunduğunu belirtti.



Bozdağ, havada jetlerle ya da indiğinde yine alandaki hainler tarafından infaz edilme riskini, iniş sırasındaki kaza risklerini de bilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Ölmeyi göze alan Türkiye'nin lideri" olduğunu vurguladı.



Tankın altına yatanların, önünde ezilenlerin bulunduğunu aktaran Adalet Bakanı Bozdağ, "Esas büyük kahramanlar bunlar. Onların elinden, ayağından, alnından öpülür." dedi.

"HSYK, hiç tereddüt etmeden hukuk devletinin yanında yer aldı"



Bakan Bozdağ, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ ile irtibatı cümle alem tarafından bilinen yargı ayağına dönük hem Anayasa Mahkemesi, hem Yargıtay, hem Danıştay, hem Sayıştay üyelerine ilişkin, hem yargıda görev yapan hakim ve savcılara ilişkin bir soruşturma başlattı. HSYK, hiç tereddüt etmeden demokrasi ve hukuk devletinin yanında yer alarak açığa alma işlemlerini yaptı ve bütün Türkiye'ye bu yansıdı. Bu da devletin Ankara'da duruma hakim olduğu psikolojisini herkese gösterdi." ifadelerini kullandı.



"Yargı ve sivil diğer bürokrasi içindeki ayakların bu darbe ile bir şekilde ilgisi olduğuna eminim." diyen Bozdağ, şöyle konuştu:



"Ben yargıda olanların Yargıtay, Danıştay ve yüksek yargıda olanların, yargının içerisinde belli bir düzeyde olanların, bu darbe teşebbüsünün cuma günü gerçekleştirileceğini, adımı nasıl biliyorsam, öyle bildiklerine eminim."

"3 bin hakim ve savcı alacağız"



Vatandaşların işlerinde yargılama faaliyetlerinde herhangi bir aksama, bir sorun olmayacağını kaydeden Bozdağ, "Vatandaşımız sıkıntıya düşmeyecektir. Bununla ilgili tedbir aldık. Bizim kasım ayında yapmayı düşündüğümüz bin 500 kişi hakim ve savcı alımı sınavı vardı. Bu yaşanan gelişmeler üzerine de 3 bin kişi hakim ve savcı alacağız. Bunların 800'ü avukatlıktan hakim ve savcı olacak. 2 bin 200'ü de diğer hukuk fakültesi mezunlarından hakim ve savcı alımı olacak." bilgisini verdi.

"Tiyatro diyenler bu işin arkasında, içinde olanlardır"



Bakan Bozdağ, "Avrupa'da veya başka bir yerde bu işe 'Tiyatro' diyenler, bu işin arkasında, içinde olanlardır. Kim ki bu işe tiyatro diyorsa, adım gibi eminim bu işin bir yerinde varlar. Dış desteğin tarafıdır, içeride de bu işin tarafıdır. Bu Fetöş'ün adamları... Sosyal medyada bunun tiyatro olduğunu söyleyenlere bakın sadece bir inceleme yapın, şu an savcılar inceliyor zaten bunları. Bakın büyük bir kısmı bu Fetullah Gülen'in emir komutası için ölmeyi 'şeref' zanneden zavallılar." şeklinde konuştu.



Yargılamaların tek bir yerde toplanması ile ilgili olar da Bozdağ, şunları kaydetti:



"Çok geniş kapsamlı bir dava ile karşı karşıyayız. Belki Cumhuriyet tarihinde böylesine büyük bir dava hiç olmadı. O nedenle bunların yargılamasının tek bir yerde toplanması, bu yargılamanın sağlıklı olmaması ve bitmemesi anlamına gelir."



Bozdağ, Ankara'daki yargılamalar için Sincan'da bir mahkeme salonu yapma konusunda ihale yapıldığını belirterek, "Şu anda müteahhit firma çalışmaya başladı. Kısa süre içerisinde, dava açılana kadar bu hazır edilmiş olacak." dedi.

"Bu bir sapıklıktır"



Bakan Bozdağ, "Kendisi Pensilvanya'da saraylarda yaşayacak. Gaz veriyor ve tehdit ediyor. Hem kendi adamlarını hem bunun karşısında duran halkı tehdit ediyor. Öbür tarafta sanki cennet-cehennem kontrolünde, azapla tehdit ediyor. Adam haşa dünyanın da hakimi, ahiretin de hakimi gibi davranıyor. Bu bir sapıklıktır." şeklinde konuştu.

