Şimşek'in yardımcısı Cantimur

ANKARA - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bakan Yardımcılığına eski AK Parti Kütahya Milletvekilli Abdullah Erdem Cantimur'u getirdi.



Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Maliye Bakanlığı'nda açık bulunan Bakan Yardımcılığına Cantimur getirildi. Cantimur, 22'nci Dönem Kütahya milletvekilliği yaptı.

1961 yılında Simav'da doğan Cantimur, Anadolu Üniversitesi Kütahya İdari Bilimler Yüksek Okulu'nun bitirdikten sonra, Dumlupınar Üniversitesi Simav Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyeliği, Kütahya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası dört dönem Yönetim Kurulu Üyeliği ile AK Parti Genel Merkezi'nde Teşkilat Başkan Yardımcılığı da yaptı.

Cantimur, evli ve 3 çocuk babası.