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Silahların Batı menşeli olması çok vahim

Terör örgütlerine verilen silahların Batı menşeli olması çok vahim

Silahların Batı menşeli olması çok vahim

Terör örgütlerine verilen silahların Batı menşeli olması çok vahim

18 Ocak 2017 Çarşamba 16:35
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Silahların Batı menşeli olması çok vahim

Başbakan Yardımcısı Kaynak, "Sorun sadece İncirlik'in bize hava desteği vermemesiyle bitmiyor. Bize karşı silah kullanan terör örgütlerine verilen silahların Batı menşeli olması çok vahim." dedi.

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, "Birçok ülkenin uçaklarına İncirlik'i açtık ama o ülkelerin silahları maalesef bizim Fırat Kalkanı Harekatı'nda tankımızı tahrip etti, askerimizi şehit etti. Sorun sadece İncirlik'in bize hava desteği vermemesiyle bitmiyor. Bize karşı silah kullanan terör örgütlerine verilen silahların Batı menşeli olması çok vahim." dedi.

Kaynak, CNN TÜRK'te katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.

Ortaköy saldırısının failinin yakalanmasına ilişkin bir soru üzerine Kaynak, saldırganın, iki hafta gibi kısa bir sürede, İstanbul gibi büyük bir şehirde yakalanmasının çok önemli olduğunu belirterek, teröristin canlı yakalanmasını her yönüyle önemli bir başarı olarak nitelendirdi.

Suriye ve Irak'taki otorite boşluğunun da Türkiye'deki terör saldırılarının yaşanmasına neden olduğunu dile getiren Kaynak, söz konusu ülkelerde yaşanan kaotik ortam sonrasında Türkiye'ye sınırlar üzerinden sızmalar olduğunu anlattı.

"Türkiye'nin DEAŞ ve PKK ile mücadele konusunda müttefik ülkeler tarafından yalnız bırakılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Kaynak, bu konudaki anlaşmazlığın, Amerika'nın kara gücü olarak PYD'yi kullanması nedeniyle çıktığının altını çizdi.

Kaynak, DEAŞ'e karşı başka bir terör örgütünün vekaleten savaştırılamayacağına işaret ederek, şöyle konuştu:

"DEAŞ ve bölgedeki diğer terör örgütlerine karşı birlikte mücadele etme kararındaysak karada da birlikte mücadele edelim. İncirlik Hava Üssü'nde biz bölgenin güvenliği için birlikteysek, belirlediğimiz politikalar üzerinde de birlikte hareket etmeliyiz. İncirlik tabii ki sorgulanır ama 'Burayı hemen kapatacağız.' dememiz de mümkün değil. Müttefikimiz bu tutumundan dolayı hem ittifakımızı hem de İncirlik'i sorgulatmamalıdır. Birçok ülkenin uçaklarına İncirlik'i açtık ama o ülkelerin silahları maalesef bizim Fırat Kalkanı Harekatı'nda tankımızı tahrip etti, askerimizi şehit etti. Sorun sadece İncirlik'in bize hava desteği vermemesiyle bitmiyor. Bize karşı silah kullanan terör örgütlerine verilen silahların Batı menşeli olması çok vahim." 

AA

Son Güncelleme: 18.01.2017 16:38
Anahtar Kelimeler:
Batı Menşeli SilahlarTerör örgütleri
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