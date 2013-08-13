Şıktaşlı bayramda boş durmadı

METİN DURMAZ/MANİSA - AK Parti Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı İnşaat Mühendisi Orkun Şıktaşlı, Ramazan Bayramında da tatil yapmadı, Merkez ve ilçelerde teşkilat mensupları ile bir araya gelip bayramlaştı. Şıktaşlı Bayramda görevli emniyet mensuplarının da bayramını kutlamayı ihmal etmedi.



AK Parti Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı İnşaat Mühendisi Orkun Şıktaşlı ilçe ziyaretlerine Ramazan Bayramı’nda da devam etti. Bayramın birinci günü Öğretmenevi’ne AK Parti Manisa Milletvekilleri Muzaffer Yurttaş, Selçuk Özdağ, Recai Berber ve Uğur Aydemir’in katıldığı programda teşkilat mensupları ile bayramlaşan Şıktalı, ardından AK Parti Manisa Milletvekili Operatör Dr. Muzaffer Yurtaş ile birlikte Ahmetli, Salihli,Kula ve Selendi ilçelerinde teşkilat bayramlaşmalarına katıldı.



Şıktaşlı, Bayram süresince görevi başında olan emniyet mensuplarının da bayramını kutlamayı ihmal etmedi. Yol üzerinde trafik kontrolü yapan ekiplerin bayramını kutlayan Şıktaşlı, Ramazan Bayramı’nın başta Manisa’ya olmak üzere ülkemize ve milletimize sağlık mutluluk ve huzur getirmesi temennisinde bulundu.



