"Şiddeti önlemek için seferberlik yapmalıyız"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Ruhsar Demirel, "Şiddeti, dilde de olsa elde de olsa önlemek için hepimiz seferberlik yapmalıyız." dedi.

Demirel, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Türk Dünyası Topluluğunca düzenlenen "Türk Devlet Geleneği ve Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi" konulu konferans öncesi basın mensuplarının, "kadına şiddet" ve "televizyonlardaki evlendirme programları"na yönelik sorularını yanıtladı.

Kadına şiddetle ilgili kanun çıkarmanın yetmediğini belirten Demirel, "Kadına şiddeti, sporda şiddeti, sağlıkta şiddeti veya toplumsal şiddeti önlemek için kanunlar çıkartılıyor. Bu kanunları vatandaşın anlaması, algılamasının ötesinde kamu yöneticilerinin de uygulaması gerekiyor." diye konuştu.

TBMM'nin üzerine düşeni yaptığını kaydeden Demirel, "Meclis konuyla ilgili kanun çıkartıyor. Yayımlaması gereken kurumlar yayımlıyor. Karar veren kişilerin, burada yorum yapması gerekiyor. Bu yorumu yaparken caydırıcı nitelikte olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Şiddet olduktan sonra değil, olmadan önce önleyici düzenlemelerin yapılması gerektiğini vurgulayan Demirel, şöyle devam etti:

"Şiddeti özendirici durumlardan sakınmamız lazım. Dilimizle bunu özendirmemeliyiz. Dizilerimizde bunu özendirmemeliyiz. Söylemler ve hareketlerle bunu önlemeliyiz. Şiddetle mücadelede insanlar öncelik olarak şunu düşünmeli; 'O kişi ben olsam ne yapmalıyım?' Başkasına yapıldığı zaman sessiz kalıp, yalınızca kendimize, yakın insanlara yapıldığında 'A şiddet olmuş.' diyorsak bu doğru değil.

Herkes konuşuyor ama dinleyen yok. Önce birbirimizi dinlemeliyiz. Birbirimizin gözünün içerisine bakabilmeliyiz. Biz birimizin dezavantajlarını anlayabilmeliyiz. Sokakta ve evde yaşanan sıkıntıları anlayabilmeliyiz. Şiddeti, dilde de olsa elde de olsa önlemek için hepimiz seferberlik yapmalıyız."

"Televizyon programlarındaki evliliklerin senaryo olduğuna inanıyorum"

Demirel, televizyonlardaki evlilik programlarına ilişkin soru üzerine, "Televizyonlardaki programlara bakıp da evlenenler var mı, bilmem. İnsan evlilikte ne bekler? Uyum, konuşmak ve sohbet. Grip olduğunda bir tas çorba yapacak insan beklersiniz. Bunlar beklenirken, onu isterim, bunu isterim tipine bakarım... Bu, bizim Türk örf ve adetlerine uygun değildir zaten." ifadelerini kullandı.

Evlendikten sonra yaşanan sıkıntılarla baş etmek için yol göstericiliğin ayrı bir şey olduğuna işaret eden Demirel, şunları kaydetti:

"Televizyon üzerinden 'bunu gördüm, onu beğendim, hadi onunla evleneyim' programlarındaki evliliklerin yalınızca bir senaryo olduğuna inanıyorum. Toplumu kötü yönde yönlendirmiştir. Bizim kültürümüzde 60 ile 70 yaşındaki teyzelerin, ağabeylerin çıkıp da öyle 'Burada ben evleneceğim.' diye gezdiği yoktur. Türk milletine uygun tutumlar değildir. Para için, reyting için bazı şeyler yapılıyor. Bunlar hoş değildir. Bence Türk adabına uygun olan da bu programların rehabilite edilmesi. Çok şiddete yatkın programlar."