Sezaryen teklifi komisyondan geçti

TBMM

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu, ''Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı''nı görüşmek üzere toplandı.

Toplantıda, tasarı, AK Parti Ankara Milletvekili Cevdet Erdöl'ün, tıbbi zorunluluk bulunması halinde doğumun sezaryenle yapılmasını düzenleyen teklifle birleştirildi.

Tasarı, komisyonda bazı değişikliklerle kabul edildi. Tasarıya göre, gebe veya rahimdeki bebek için tıbbı zorunluluk bulunması halinde doğum, sezaryen ameliyatı ile yaptırılabilecek. Gerekli tedbirlerin alınmasına rağmen, doğumu takiben anne veya bebekte meydana gelebilecek istenmeyen sonuçlardan dolayı hekim sorumlu tutulamayacak.