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Seyyar sandık kurulunun görev ve yetkileri Resmi Gazete'de

24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekilli Genel Seçimi'nde seyyar sandık kurullarının oluşumu, görev ve yetkilerini gösteren genelge, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Seyyar sandık kurulunun görev ve yetkileri Resmi Gazete'de

24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekilli Genel Seçimi'nde seyyar sandık kurullarının oluşumu, görev ve yetkilerini gösteren genelge, Resmi Gazete'de yayımlandı.

10 Mayıs 2018 Perşembe 11:41
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Seyyar sandık kurulunun görev ve yetkileri Resmi Gazete'de

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekilli Genel Seçimi'nde seyyar sandık kurullarının oluşumu, görev ve yetkilerini gösteren genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan 135/11 sayılı genelgeye göre, seyyar sandık kurulu bir başkan, 6 asıl ve 6 yedek üyeden oluşacak. Kurul, asıl üyeler ile toplanacak.

İlçe seçim kurulu başkanı, ulaşım, seyyar sandık sayısı, sabit sandık kurulan binaların konumu ve sandık sayılarını dikkate alarak, seyyar sandık kurulu ile sabit bir sandık kurulunu ilişkilendirecek.

İlçe seçim kurulu başkanı, yerleşim yeri adresleri esas alınarak kamu görevlileri arasından ihtiyaç duyulan seyyar sandık kurulu başkanlarını belirleyecek.

Seyyar sandık kurulu başkanının göreve gelmemesi halinde, kamu görevlileri arasından belirlenenecek üye, bu üyenin de bulunmaması durumunda en yaşlı üye kurula başkanlık edecek.

İlçe seçim kurulu başkanı, o ilçede teşkilatı bulunan siyasi partilerden son seçimlerde en çok oy almış 5 siyasi parti tarafından kendilerine bildirilen birer asıl ve birer yedek üye isimleri arasından seyyar sandık kurulu üyelerini tamamlayacak.

İdare amirleri, zabıta amir ve memurları Askeri Ceza Kanunu'nun 3. maddesinde yazılı askeri şahıslar, TBMM üyeleri ve adaylar, seyyar sandık kurullarına seçilemeyecekler.

Seyyar sandık kurullarının teşkiline dair şikayetler, işlemin neticesinden itibaren ilçe seçim kurullarına veya başkanlarına sözlü veya dilekçeyle iki gün içinde yapılabilecek.

Şikayetin reddine dair kararlara karşı, 7 Haziran 2018'de İl Seçim Kuruluna itiraz edilebilecek. İl Seçim Kurulu, 8 Haziran 2018'de kararını kesin olarak verecek.

Seyyar Sandık Kurulları tarafından oyun gizliliğini sağlamak amacıyla getirilen seyyar oy kabinleri, seçmenin rahat oy kullanmasını sağlayacak.

Kurul görevlileri, seyyar sandıktan çıkan zarfları sayarak önceden ilişkilendiren sabit sandık kuruluna teslim edecek.

Oy verme işlemi hakkında ileri sürülecek şikayet ve itirazları inceleyecek olan kurul, kararları tutanak defterine geçirecek.

Seyyar sandık kurulu başkan ve üyeleri oy verme günü saat 06.00'da bağlı olduğu ilçe seçim kurulu başkanlığında hazır bulunacak. İlçe seçim kurulu başkanından oy verme araçlarını kontrol ederek teslim alacak.

Seyyar sandık kabini, yatağa bağımlı seçmenin evinde gizlilik temin edilecek ve oy kullanma rahatlığı sağlanacak bir yere yerleştirilecek.

Oy kullanamayacak seçmene yakını yardım edecek

Seyyar sandık kurulu, ilçe seçim kurulundan gerekli dokümanları aldıktan ve yemin ettikten sonra seçmenlerin adreslerine göre bir güzergah belirleyecek. Seçmen listesinde kayıtlı olan tüm seçmenlerin adreslerine gidilecek.

Seçmenin adresinde bulunmaması ya da makul sürede kapının açılmaması durumunda, seçmenin adresine tekrar gidilmeyecek.

Seyyar sandık seçmen listesinde kaydı olmayanların, o sandıkta oy kullanmalarına izin verilmeyecek.

Seçmen oy kullanamayacak durumdaysa, bir yakının yardımıyla oy kullanabilecek.

Oy verme süresi tüm yurtta 08.00-17.00 olarak belirlendi. Oy verme bitiş saati geldiği halde, seyyar sandık listesinde yer almasına rağmen adresine gidilemeyen seçmenler varsa bu seçmenlerin adreslerine gidilerek oy vermeleri sağlanacak.

Seyyar sandık kurulu ile ilişkilendirilen sandık kurulu, seyyar sandık kurulu gelmeden ve uygunluk teslim tutanağı ile seyyar sandık kuruluna ait zarflar teslim alınmadan kendi sandığını açamayacak.

Sandık kurulu mührü bulunmamasına rağmen, Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu (YSK) filigranı amblemi ve ilçe seçim kurulu mührü bulunan zarflar geçerli sayılacak.

Üzerinde leke veya çizik bulunsa dahi bunun özel işaret koymak amacıyla yapıldığı kesin olarak anlaşılmayan zarflar da geçerli sayılacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
Yüksek Seçim KuruluYSK27. Dönem Milletvekilli Genel Seçimi
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