Selçuk Özdağ, “Cumhuriyet hepimizin ortak değeridir”

HASRET DİLEK DELİER

MANİSA

AK Parti e. Genel Başkan Yardımcısı ve 24. 25. 26. Dönem Manisa Milletvekili Doç. Dr. Selçuk Özdağ, Cumhuriyet’in 95. Kuruluş Yıldönümünü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını yayımladığı yazılı basın açıklamasıyla kutladı. Cumhuriyet’le beraber Türkiye’de halk iradesinin hakim olduğunu söyleyen Özdağ, “Türk Milleti büyük sıkıntılardan ve yokluklardan sonra taçlandırdığı Milli Mücadele zaferinin ardından son devletini kurmuş ve daha sonra ise Cumhuriyet yönetimi ile taçlandırmıştır. Cumhuriyetimizin 95. yılına erişmenin mutluluğu içerisindeyiz. Cumhuriyetin ilanıyla birlikte ülkemiz muasır medeniyetler seviyesine ulaşma yolunda büyük adımlar atmış ve dünyanın saygın bir ülkesi haline gelmiştir” diye belirtti.



“Tarih boyunca birçok büyük devlet kuran, kadim bir medeniyetin ve kültürün emanetçisi olarak bizler bu bilgi, birikim ve tecrübelerimizi kullanarak yarınlarımıza daha iyi bir gelecek bırakmanın azmindeyiz” diyen Özdağ sözlerini şöyle sürdürdü, “Özellikle Selçuklu ve Osmanlı gibi iki büyük devlet ve medeniyetin emanetçisi olmak sorumluluklarımızı daha da arttırmaktadır. Selçuklu ve Osmanlı ne kadar bizimse Cumhuriyet de o kadar bizimdir; Cumhuriyet ne kadar bizimse Selçuklu ve Osmanlı da o kadar bizimdir. Cumhuriyet, Anadolu coğrafyası üzerinde yaşayan herkesin gözbebeği olmalıdır. Cumhuriyet bu topraklarda yaşayan herkesin ortak değeridir. Çünkü bu devlet ve Cumhuriyet çok ağır bedeller ödenerek kazanılmış bir var olma ve kurtuluş mücadelesinin ardından kurulmuştur.”

“Küçük veya büyük ayrılıklarımızı, farklılıklarımızı bir kenara koyarak milletçe el ele, gönül gönüle çalışmaya devam edersek hiçbir güç ve odak bu güzel ülkenin gelişmesinin önünde duramaz. Yeter ki biz birbirimize düşmeyelim, farklılıklarımızı çatışma alanı haline getirmeyelim ve ortak paydalarımız üzerinde ileriye umutla yürüyelim” diyen Özdağ, “Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin 95.kuruluş yıldönümünü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutluyor, bu anlamlı günde Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere İstiklal Savaşımızın bütün kahramanlarını, eşsiz fedakarlıklarıyla milletimizin gönlünde ölümsüzleşen bütün şehit ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anar, bütün hemşerilerimi sevgiyle selamlıyorum” ifadesinde bulundu.