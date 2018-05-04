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Seçmenler cumhurbaşkanı adayı için ilçe seçim kurullarında

Seçmen tarafından cumhurbaşkanı adayı gösterilecek isimler için ilçe seçim kurullarına imza verme işlemi başladı.

Seçmenler cumhurbaşkanı adayı için ilçe seçim kurullarında

Seçmen tarafından cumhurbaşkanı adayı gösterilecek isimler için ilçe seçim kurullarına imza verme işlemi başladı.

04 Mayıs 2018 Cuma 11:53
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Seçmenler cumhurbaşkanı adayı için ilçe seçim kurullarında

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne ilişkin takvim işliyor. Takvimine göre, seçmen tarafından cumhurbaşkanı adayı gösterilecek isimler için imza verme işlemi başladı. Seçmenler, sabah 08.00'den itibaren dilekçelerini vermek üzere ilçe seçim kurullarına müracaat etti.

Ankara'daki seçmenler, Ankara Merkez Seçim Kurulu Başkanlığı binasına gelerek, kayıtlı oldukları ilçe seçim kurulunda cumhurbaşkanı adaylarına ilişkin dilekçelerini veriyor.

Strazburg Caddesindeki Seçim Kurulu binası içinde ve çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı. Seçmenler, güvenlik kontrolünden geçtikten sonra kayıtlı oldukları ilçe seçim kurullarına gidiyor.

Seçmenler tarafından verilecek "Cumhurbaşkanı aday gösterme formu"nda başvuru numarası, cumhurbaşkanı adayının adı-soyadı, anne adı, baba adı ve doğum tarihi yer alıyor. Ayrıca formda, cumhurbaşkanı adayını gösteren seçmenin adı soyadı ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ile cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdiği isim bulunuyor.

Başvurulan ilçe seçim kurulunun görevlisiyle aday gösteren seçmenin imzasının yer aldığı formdan iki nüsha hazırlanıyor. Bu belgelerden bir tanesi seçmene veriliyor diğeri ilgili ilçe seçim kurulu tarafından muhafaza ediliyor.

Cumhurbaşkanı adayına ilişkin dilekçesini imzalayan seçmenler, çıkışta da cumhurbaşkanı adayının partisince kurulan standa giderek dilekçe örneğini gösteriyor ve burada partililerce kayıt altına alınıyor.

YSK, cumhurbaşkanlığı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerden, Doğu Perinçek, Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu ve Vecdet Öz'ün başvurularının kabul edildiğini açıklamıştı.

Başvurusu kabul edilen 4 isim için 9 Mayıs 2018'e kadar 08.00 -20.00 saatleri arasında ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına, seçmenler tarafından başvurularak teklifte bulunulabilecek. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Yüksek Seçim KuruluYSKCumhurbaşkanı Adayı
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