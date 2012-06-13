Seçmeli Kürtçe dersine destek

DİYARBAKIR - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Meclis Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, ''yeterli sayıda öğrenci bir araya geldiğinde,

'nin seçmeli ders olarak alınabileceği, öğretilebileceği ve öğrenileceği'' yönündeki açıklaması Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerde heyecan yarattı.



Dicle Üniversitesi (DÜ) Genel Sekreteri Prof. Dr. Sabri Eyigün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, YÖK tarafından üniversitede Kürt Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı açılması yönündeki başvurularının geçen hafta onaylandığını anımsatarak, açacakları anabilim dalında Başbakan'ın bu kararı ile öğretmen yetiştirebilmelerinin de önünün açıldığını söyledi.

Eğitim Bir-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Yunus Memiş de ''Yaradan bu dil özgürlüğünü vermişse, insanların bu özgürlüğün önüne geçmesi kadar kötü bir durum olamazdı'' dedi.

Şırnak Baro Başkanı Nuşirevan Elçi, Başbakan Erdoğan'ın açıklamasını, tabuların yıkılması açısından olumlu bir adım olarak değerlendirirken, Batman Baro Başkanı Tanrıseven ise ''Bölgedeki öğrencilerin ana dillerini doğru bir şekilde öğrenmesi açısından önemli bir gelişme'' açıklamasında bulundu.