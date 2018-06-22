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Seçimlerin sonucunu sandık tayin ediyor

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, "Seçimlerin sonucunu sandık tayin ediyor. Muhalefetin Anadolu Ajansının sandık sonuçlarını manipüle ettiğine dair itirazları, gülünç olmaktan öte bir anlam taşımamaktadır." dedi.

Seçimlerin sonucunu sandık tayin ediyor

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, "Seçimlerin sonucunu sandık tayin ediyor. Muhalefetin Anadolu Ajansının sandık sonuçlarını manipüle ettiğine dair itirazları, gülünç olmaktan öte bir anlam taşımamaktadır." dedi.

22 Haziran 2018 Cuma 14:38
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Seçimlerin sonucunu sandık tayin ediyor

MALATYA -  Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Seçimlerin sonucunu sandık tayin ediyor. Anadolu Ajansının sandık sonuçlarına etki etmesi noktasındaki muhalefetin manipüle ettiğine dair itirazları, gülünç olmaktan öte bir anlam taşımamaktadır." dedi.

Tüfenkci, yaptığı açıklamada, muhalefetin, 24 Haziran seçimleri yaklaştıkça, sahadaki tepkileri gördükçe şimdiden çamura yatmaya ve kirli planlar kurmaya başladıklarını kaydetti.

Bu durumu daha önceki seçimlerde de yaşadıklarını vurgulayan Tüfenkci, "Seçimlerin sonucunu Anadolu Ajansı tayin etmiyor. Seçimlerin sonucunu sandık tayin ediyor. Anadolu Ajansının sandık sonuçlarına etki etmesi noktasındaki muhalefetin manipüle ettiğine dair itirazları, gülünç olmaktan öte bir anlam taşımamaktadır." diye konuştu.

Tüfenkci, muhalefetin 24 Haziran'daki başarısızlıklarına bir kılıf aradıklarını belirterek, yalan siyaset üretenlerin bunların altında kalacaklarını ifade etti.

24 Haziran'ın sıradan bir seçim olmadığını dile getiren Tüfenkci, şunları kaydetti:

"24 Haziran'ın Türkiye'nin kaderini belirleyen seçim olduğunu, yeni bir sisteme geçiş olduğunu biliyoruz. Bu seçimdeki bir yanlışın Türkiye'nin geleceğine mal olacağını çok net görüyoruz. 16 yıllık bilgi, birikim, deneyim, cesaret, irade ve erdemin toplandığı bir liderle mi Türkiye yoluna devam edecek yoksa daha yeni yeni Türkiye'yi tanımaya çalışan kendi partisinde genel başkan olamamış birinin mi ülkeyi yönetmesi noktasında 24 Haziran'da vatandaş çok net karar verecek. Elbetteki vatandaşımız istikrardan, hizmetin devamından yana, yapılanların üzerine iki kat daha Türkiye'yi büyütmeyi vaat eden bir liderin iş başına gelmesini istiyorlar. Dolayısıyla şimdiden muhalefet, bizim kadar onlar da meydandalar, sokaktalar. Onlar da halkımızın iradesini gördükleri için manipülasyona gittiklerini düşünüyorum."

AA

Anahtar Kelimeler:
Gümrük Ve Ticaret Bakanı TüfenkciSeçimSandık
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