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'Seçimi gümbür gümbür kazanacağız'

Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, "Bu seçimler çok önemli. Çünkü basit bir seçim değil. Milletimizin kaderini, istiklalini, istikbalini belirleyecek olan önemli bir seçim. Allah'ın izniyle seçimi gümbür gümbür kazanacağız." dedi.

'Seçimi gümbür gümbür kazanacağız'

Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, "Bu seçimler çok önemli. Çünkü basit bir seçim değil. Milletimizin kaderini, istiklalini, istikbalini belirleyecek olan önemli bir seçim. Allah'ın izniyle seçimi gümbür gümbür kazanacağız." dedi.

05 Haziran 2018 Salı 15:01
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'Seçimi gümbür gümbür kazanacağız'

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Bu seçimler çok önemli. Çünkü basit bir seçim değil. Milletimizin kaderini, istiklalini, istikbalini belirleyecek olan önemli bir seçim." dedi.

Eroğlu, Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesine bağlı Seydiler beldesindeki pazar yerinde düzenlenen DSİ İscehisar Seydiler Beldesi Taşkın Kontrol Tesisi Temel Atma Töreni'nde, Afyonkarahisar'da 100 yılda yapılamayacak yatırımları yaptıklarını bildirdi.

Geçmişte, baraj ve göletlerin sayısının bir elin parmağını geçmediğini belirten Eroğlu, "Şimdi tam 76 baraj ve gölette destan yazıyoruz. Her tarafı suluyoruz. Sırf sulamalardan dolayı o kadar çok para kazanıyor ki çiftçilerimiz. Şu ana kadar 533 bin dekar araziyi sulamaya açmışız ve çiftçilerin cebine yılda 586 milyon liradan fazla para giriyor." ifadesini kullandı.

Eroğlu, 24 Haziran'daki seçimlerin önemine değinerek, "Bu seçimler çok önemli. Çünkü basit bir seçim değil. Milletimizin kaderini, istiklalini, istikbalini belirleyecek olan önemli bir seçim. Güçlü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aynı zamanda güçlü Meclis için hedef 24 Haziran. Allah’ın izniyle seçimi gümbür gümbür kazanacağız." dedi.

"Batı bu milleti yok etmek istiyor"

Seçimlerin hayırlara vesile olmasını, milletin birlik, beraberlik ve kardeşliğinin pekişmesine vesile olmasını dileyen Eroğlu, şunları kaydetti:

"Çünkü milletimizle çok uğraşan var. Batı bu milleti yok etmek istiyor ama onların topu tüfeği varsa bizim de Allah'ımız var. Gönül coğrafyamızın bizden beklentileri var. Diyorlar ki; 'sizler son kalesiniz' Balkanlardaki, Bosna Hersek'teki insanlar; 'Tarih sizi çağırıyor.' diyor. Afrika'daki insanlar bizden bekliyoruz. Mazlum milletler bizden bekliyor. Gönül coğrafyamız Orta Asya, Balkanlar, Kafkaslar bizden bekliyor. Dolayısıyla bizim dimdik ayakta durmamız lazım ve büyük hedeflerimizi mutlaka gerçekleştirmemiz lazım. Hedef 2023. Türkiye hazır, İscehisar hazır."

Bakan Eroğlu, daha sonra DSİ tarafından inşa edilecek taşkın kontrol tesisi ile Baddal Aygün Anadolu Lisesi Spor Salonu ve 30 yataklı Devlet Hastanesinin temelini attı.

Törene, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, AK Parti Milletvekili Hatice Dudu Özkal, İl Genel Meclisi Başkanı Salih Sel ve vatandaşlar katıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Orman Ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu
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