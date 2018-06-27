'Seçimde hile kuşkusunu canlı tutmak çok yanlış'

Elektronik Parti Genel Başkanı Emrehan Halıcı, "Muhalefetin seçimlerde hile olabilir kuşkusunu canlı tutması çok yanlış. Yapılması gereken, tüm önlemleri almak, kuşku değil güven yaratmaktır." dedi.

Halıcı, geçen pazar günü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimi öncesi oluşturulmaya çalışılan "manipülasyon" ve "şaibe" iddialarına ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

24 Haziran seçimlerinde de her seçimde olduğu gibi "şaibe" ve "hile" iddialarının ortaya atıldığını belirten Halıcı, yenilgi kabul edilmediği sürece, başarısızlık sebeplerinin üzerine gidilemeyeceğini söyledi.

Kendisinin CHP Genel Başkan Yardımcısı olduğu dönemde, 2011 ve 2014 seçimlerinde, yine seçim sonuçlarıyla ilgili merkez oluşturduklarını hatırlatan Halıcı, "2011 ve 2014 seçimlerinde hiçbir hile tespit etmedik" diye konuştu. Halıcı, o dönemlerde de sandık başlarından elde ettikleri ıslak imzalı tutanaklarla, YSK sonuçlarının örtüştüğünü anlattı.

Halıcı, "Dünyanın başka ülkelerinde yapılmayan uygulamalar Türkiye'de yapılıyor. Partiler YSK'yi eleştirmek yerine çalışmalarına destek vermeli ki kazananların başarısına gölge düşmesin." dedi.

Futbol benzetmesi

Şaibe iddialarını "başarısızlığa mazeret" olarak değerlendiren Halıcı, "Futbolla siyaset birbirlerine çok benzer aslında. Futbolda yenilen takım en çok kime saldırır? Hakeme saldırır, seçimin de hakemi YSK. O yüzden kaybedenler hep YSK'ye veya başkasına saldırıyor." diye konuştu.

Emrehan Halıcı, önerilerini ise şu şekilde sıraladı:

"Muhalefetin seçimlerde hile olabilir kuşkusunu canlı tutması çok yanlış. Yapılması gereken, tüm önlemleri almak, kuşku değil güven yaratmaktır. Bilişim konusunda YSK'yi eleştirmek yerine attığı olumlu adımlar desteklenmelidir.YSK'nin önerimizi uygun bularak sandık sonuçlarını partilerle paylaşması çok önemlidir. YSK'nin bir adım daha atmasını ve seçim gecesi sandık sonuçlarını yurttaşlarla da paylaşmasını öneriyorum. Bu gerçekleşmediği sürece de partilerin YSK'den aldıkları sandık sonuçlarını yurttaşların denetimine açmalarının çok gerekli olduğunu bir kez daha hatırlatıyorum. Dediklerim gerçekleşirse seçimlerde bilişim hilesinden bahsetmek mümkün olmayacaktır."

Öte yandan, seçimlerde hile yapılacak iddialarıyla gündem yaratmak amacıyla 24 Haziran öncesi binlerce kişiden oluşturulan platformlar, bekledikleri amaca ulaşamadı.

Anadolu Ajansı (AA) ve Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) sandık sonuçlarında manipülasyon yapacağı iddiasıyla seçimden önce bazı kesimler ve siyasi partiler tarafından gündem oluşturulmaya çalışıldı.

Bunun neticesinde, "alternatif oy sayma sistemi" adı altında önceki seçimlerde kurulan "Oy ve Ötesi" platformu ile CHP'nin "Adil Seçim" platformu hayata geçirildi ama başarılı olunamadı.

CHP'nin kamuoyu ile paylaştığı ve 600 bin gönüllüden oluşturulan "Adil Seçim" platformu sistemi üzerinden sonuçlara ilişkin belli bir orana kadar veri paylaşılmış, bunun dışında sadece tweet atılmıştı.

Adil Seçim platformu yöneticileri de 24 Haziran'da sandıkların tamamına yakının açıldığı 22.00'den sonra, "YSK açılan sandık yüzde 61; Adil Seçim açılan sandık yüzde 65. Büyükşehirler henüz sistemlere tam olarak yansımış durumda değil. Umudunuzu kaybetmeyin TV ekranlarındaki manipülasyonlara aldanmayın bu seçim ikinci tura kalmıştır. Sandıkları takip etmeye devam edin." şeklinde tweet atmış, başka paylaşımda bulunmamıştı.