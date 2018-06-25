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Seçim sonuçlarını kabul ediyorum

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce, seçim sonuçlarını kabul ettiğini söyledi.

Seçim sonuçlarını kabul ediyorum

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce, seçim sonuçlarını kabul ettiğini söyledi.

25 Haziran 2018 Pazartesi 12:19
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Seçim sonuçlarını kabul ediyorum

ANKARA

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, CHP Genel Merkezinde yaptığı açıklamada, "Seçim sonuçlarını kabul ediyorum." dedi.

İnce, "Sayın Erdoğan, artık hepimizin cumhurbaşkanı olun, herkesi kucaklayın. Ben seçilseydim öyle yapacaktım." ifadelerini kullandı.

"Bizim için gerçek seçim sonuçları, bu tutanaklarda yazan rakamlardır." diyen İnce, "Görevlilerimizin bize ulaştırdıkları tutanaklarla YSK'nın açıkladığı rakamlar arasında anlamlı bir farklılık yoktur." şeklinde konuştu.

"Beni kimse tehdit etmedi"

İnce, "Beni kimse tehdit etmedi, tehdit edecek adam da henüz yeryüzüne gelmedi." açıklamasında bulundu.

Mücadele etmek için illa milletvekili olmanın gerekmediğini söyleyen İnce, "16 yıl milletvekilliği yaptım zaten. Mücadele etmenin çeşitli yolları vardır. Siyasi kadrolarda bulunmuş bir insan mücadelenin yolunu bulacaktır." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Seçim Sonuçları
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