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Seçim ittifakı başvuruları yarın sona eriyor

24 Haziran seçimlerinin ilkleri arasında yer alan siyasi partilerin ittifak kurarak, seçime girebilmesi için 30 Nisan'da başlayan süreç için yarın sona erecek.

Seçim ittifakı başvuruları yarın sona eriyor

24 Haziran seçimlerinin ilkleri arasında yer alan siyasi partilerin ittifak kurarak, seçime girebilmesi için 30 Nisan'da başlayan süreç için yarın sona erecek.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 10:02
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Seçim ittifakı başvuruları yarın sona eriyor

24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ilkleri arasında yer alan, siyasi partilerin ittifak kurarak seçime girebilmesi için 30 Nisan'da başlayan süreç yarın tamamlanacak.

Yüksem Seçim Kurulunun (YSK) seçim takvimine göre, ittifak yaparak seçime katılma kararı alan siyasi partilerin, genel başkanlarının imzalarını içeren ittifak protokolünü YSK'ye teslim etmeleri için süreç 30 Nisan'da başladı.

Bu kapsamda ilk başvuru Cumhur İttifakı'nı oluşturan AK Parti ve MHP'den geldi. AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop ile MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, 5 maddelik protokolü dün YSK'ye sundu.

İttifak yaparak seçime girme kararı alan diğer partilerin, yarın (6 Mayıs 2018 Pazar) saat 17.00'ye kadar ittifak protokolünü YSK'ye teslim etmesi gerekiyor. Belirlenen bu tarih ve saatten sonra ittifaka yeni bir siyasi parti dahil edilemeyecek.

İttifak yaparak seçime katılma kararı alan siyasi partiler, aday listelerinin teslim edilmesi için seçim takviminde ilan edilen süre gözetilerek, 19 Mayıs Cumartesi günü saat 17.00'ye kadar aynı usulle ittifak protokolünde değişiklik yapabilecek.

İttifak oyları nasıl sayılacak?

YSK kararına göre, seçime AK Parti, BTP, BBP, CHP, DP, HDP, İYİ Parti, MHP, Saadet Partisi, Vatan Partisi ile HÜDA PAR girecek.

İttifak yapan partiler, oy pusulasında, ittifak unvanları altında yan yana yer alacak. Partilerin logoları, isimleri, genel başkanlarının adları ile partiler için ayrılan her sütunun altında, milletvekili adaylarının isimleri de belirtilecek.

Seçmenler, cumhurbaşkanına ve milletvekillerine yönelik tercihte bulundukları 2 ayrı oy pusulasını aynı zarfa koyarak sandığa attıktan sonra oy verme işlemini tamamlayacak.

Birlikte yapılan cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde, önce cumhurbaşkanı seçimine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.

İttifak alanı içerisinde, "EVET" mührünün, bir siyasi partiye ayrılan alana, hem bir siyasi partiye ayrılan alana hem de ittifak unvanı bölümüne, ittifak unvanı bölümüne taşacak şekilde, bir siyasi partiye ayrılan alana basılması halinde, bu oy pusulaları geçerli kabul edilecek ve sayım döküm cetvelinde o siyasi partinin cetveldeki sütununa işaretlenecek.

Bu haller dışında, yalnız ittifak alanı içerisine "EVET" mührünün basıldığı her durumda, bu oy pusulaları da geçerli kabul edilecek ve sayım döküm cetvelinde ittifakın ortak oyları sütununa rakamlar birden başlamak üzere, sırasına göre çizilmek suretiyle ayrı ayrı işaretlenecek.

Aynı ittifak içerisindeki siyasi partilerin her birinin geçerli oyu, ittifakı oluşturan siyasi partilerin o seçim çevresinde tek başına aldıkları oy sayısına, ittifakın ortak oylarından gelen payın ilave edilmesiyle elde edilecek.

İttifak yapan her bir partiye ortak oylardan gelen pay, ittifak yapan siyasi partilerin tek başına aldıkları oyun bu partilerin toplam oyuna bölünmesiyle elde edilen katsayının ittifakın ortak oyu ile çarpımı sonucu elde edilecek.

İttifak yapan siyasi partilerin aldıkları geçerli oyların toplamının yüzde 10'u geçmesi halinde, bu siyasi partilerin her biri barajı geçmiş sayılacak. Seçim ittifakı yapılması halinde, yüzde 10'luk barajın hesaplanmasında ittifak yapan siyasi partilerin aldıkları geçerli oyların toplamı esas alınacak, bu siyasi partiler için ayrıca baraj hesaplaması yapılmayacak.

İttifakın elde edeceği milletvekili sayısının hesaplanmasında, ittifak yapan siyasi partilerin toplam oyu esas alınacak. İttifakın elde ettiği toplam milletvekili sayısı, ittifak yapan siyasi partiler arasında her birinin aldığı geçerli oy sayısı esas alınarak bu düzenlemedeki usule göre paylaştırılacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
Cumhur IttifakıSeçim Ittifakı27. Dönem Milletvekili Genel SeçimiYSK2018 Seçim
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