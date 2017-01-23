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Seçilecek kişi Kılıçdaroğlu da olsa biz başkanlığa karşıyız

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, anayasa değişikliğine ilişkin, "Burada seçilecek kişi Kemal Kılıçdaroğlu da olsa biz başkanlığa karşıyız." dedi.

Seçilecek kişi Kılıçdaroğlu da olsa biz başkanlığa karşıyız

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, anayasa değişikliğine ilişkin, "Burada seçilecek kişi Kemal Kılıçdaroğlu da olsa biz başkanlığa karşıyız." dedi.

23 Ocak 2017 Pazartesi 13:18
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Seçilecek kişi Kılıçdaroğlu da olsa biz başkanlığa karşıyız

MALATYA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, anayasa değişikliğine ilişkin, "Burada seçilecek kişi Kemal Kılıçdaroğlu da olsa biz başkanlığa karşıyız." dedi.

Ağbaba, partisinin Malatya İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, geçen hafta ülkenin ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin çok yoğun bir dönem geçirdiğini belirtti.

TBMM'nin kuruluşundan bu yana belki de en önemli yasanın tartışıldığını ve kabul edildiğini kaydeden Ağbaba, Türkiye'nin önünde bir referandum sürecinin göründüğünü söyledi.

Anayasa değişikliğiyle milletvekili sayısının 550'den 600'e çıkarılacağını ifade eden Ağbaba, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Meclisin gensoru yetkisi, işlevleri, en önemli hakkı olan bütçe yapma yetkisi elinden alınıyor, milletvekili sayısı artıyor. Hangi ilde milletvekili sayısının azlığıyla ilgili problem var? Bu yasa geçtikten sonra milletvekilinin hiçbir anlamı olmayacak. 5 yıl için 50 milletvekilinin Türkiye bütçesine yükü 184 milyon lira. 5 yıl sonra emekli olacaklar, sağlık, özlük hakları da devam edecek."

Cumhuriyet Halk Partisi olarak anayasa değişikliğini isimler üzerinden tartışmadıklarını kaydeden Ağbaba, "Burada seçilecek kişi Kemal Kılıçdaroğlu da olsa biz başkanlığa karşıyız. Bizim partimiz de olsa biz başkanlığa karşıyız. Mustafa Kemal Atatürk'ün kendisine almadığı yetkiyi, meclisin Atatürk'e vermediği yetkiyi bir başkası tarafından bir başkasına veriliyor. İsmi önemli değil kim olursa olsun. Bu bile hayır vermemize yeterli." diye konuştu.

Ağbaba, bir gazetecinin "CHP ne zaman meydanlara inecek?" sorusu üzerine, "Referandum kampanyası öncesi ilk önce Anayasa Mahkemesine başvuracağız, buradan umutluyuz. Oy kullananlar açık oy kullandı. Bunların hepsini kanıtıyla beraber Anayasa Mahkemesine Cumhurbaşkanı'nın onayından sonra başvuracağız. Umarız Anayasa Mahkemesi anayasa kurallarına uyar. Eğer bozmaz ise CHP referandum kampanyasına hazır, her türlü hazırlığımızı yaptık." ifadelerini kullandı.

AA

Son Güncelleme: 23.01.2017 13:24
Anahtar Kelimeler:
AğbabaKılıçdaroğluCHP
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