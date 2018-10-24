Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 18°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
93365
ALTIN
226.176
DOLAR
5.7099
STERLİN
7.3793
EURO
6.5203
İş ararken 'işveren' oldu
İş ararken 'işveren' oldu
Avrupa'da Türk derbisi
Avrupa'da Türk derbisi
Griffin'den kariyer rekoru
Griffin'den kariyer rekoru
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Kolombiya’ya siber saldırılara karşı NATO desteği
Kolombiya’ya siber saldırılara karşı NATO...

'Savcılık başkonsolos için iade sürecini işletebilir'

Adalet Bakanı Gül, Suudi gazeteci Kaşıkçı cinayetinin ardından Türkiye'den ayrılan Başkonsolos Uteybi'nin iadesinin istenip istenmeyeceğine ilişkin, "Savcılık bu konuda iade sürecini işletebilir. Savcılık takdirinde olan bir konudur." dedi.

'Savcılık başkonsolos için iade sürecini işletebilir'

Adalet Bakanı Gül, Suudi gazeteci Kaşıkçı cinayetinin ardından Türkiye'den ayrılan Başkonsolos Uteybi'nin iadesinin istenip istenmeyeceğine ilişkin, "Savcılık bu konuda iade sürecini işletebilir. Savcılık takdirinde olan bir konudur." dedi.

24 Ekim 2018 Çarşamba 12:59
0 Okunma
'Savcılık başkonsolos için iade sürecini işletebilir'

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Habertürk televizyonundaki canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin bir soru üzerine, mücadelenin kararlı şekilde sürdürüldüğünü belirten Gül, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ABD'den iadesinin istendiğini ancak taleplerin neticelendirilmediğini ifade etti.

Gülen hakkındaki iade taleplerinin yargı mercilerine gönderilmesi gerektiğini anlatan Bakan Gül, bu konuda ABD'den adımlar beklediklerini vurguladı.

Adalet Bakanı Gül, "Hukuk her şeyin üstündedir, en büyük güç hukuktur. Hukukun yerine gelmesini bekliyoruz. Bu konuda da her türlü çabamızı, mücadelemizi sürdürüyoruz. Sunduğumuz deliller çerçevesinde de ABD'den olumlu bir netice bekliyoruz." diye konuştu.

Eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'yla ilgili ilerleyen süreçte gelişme yaşanıp yaşanmayacağına yönelik de Bakan Gül, haksız bir yargılama olduğunun ABD'ye iletildiğini, bu konuyla ilgili taleplerin bulunduğunu, sürecin takip edileceğini bildirdi.

MHP'nin af teklifi

MHP'nin af teklifine ve yeni cezaevleri yapımına ilişkin soru üzerine Gül, yeni cezaevi inşaatlarının sürdüğünü, yüksek fiyat verildiği için bazı ihalelerin iptal edildiğini aktardı.

"Cezaevlerinde çok artış var, boşaltalım." şeklindeki yaklaşımın doğru olmadığına işaret eden Gül, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bir çalışma yaptıklarını hatırlattı.

Gül, teklifin siyasetin konusu olduğunu, Meclis'in takdirinde bulunduğunu vurguladı.

Kendi yaptıkları çalışmaların kapsamının sorulması üzerine Gül, teknik bir çalışma, analiz yaptıklarını belirterek, "Toplumun hassasiyetleri ne ise bu hassasiyetlere riayet ederek, düzenleme kamuoyunda tartışılacaktır, paylaşılacaktır." ifadesini kullandı.

"Türk yargısı hiçbir tehdide boyun eğmez"

ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson hakkındaki karar konusunda da Bakan Gül, mahkumiyet kararı verildiğine değinerek, kararın nelere dayandığının gerekçeli kararda görüleceğini kaydetti.

Abdulhamit Gül, "Türk yargısı, savcısından hakimine kadar hiçbir telkine, talimata, tehdide boyun eğmez. Kararını dosyalar kapsamında verir. 'Şu ülkenin vatandaşı, bu ülkenin vatandaşı, şu sınıftan, bu sınıftan' şeklinde bir ayrıma tabi tutulmaksızın, delillere bakar ve ona göre karar verir." değerlendirmesinde bulundu.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayının ardından Türkiye'den ayrılan Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed el-Uteybi'nin iadesinin istenip istenmeyeceğinin sorulmasına karşılık Gül, iade taleplerinin savcılık ve mahkemelerin kararıyla mümkün olduğuna işaret etti.

Olayın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturmanın sürdüğü bilgisini paylaşan Gül, şunları söyledi:

"Savcılık bu konuda, delillerle ilgili, kuvvetli şüphe ya da bulgu üzerine bir ihtiyaç görürse, kanaat getirirse, karar verirse, bu konuda elbette savcılık iade sürecini işletebilir. Savcılığın kendi takdirinde olan bir konudur."

Bu konuda en ufak bir bilginin, bulgunun, delilin ıskalanmadan, ihmal edilmeden, üstü örtülmeden soruşturmanın tamamlanması noktasında iradenin uygulandığını vurgulayan Gül, konunun aydınlatılmasıyla ilgili her türlü seferberliğin başlatıldığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Suudi Arabistan'da tutuklu bulunan 18 kişinin Türkiye'de yargılanmasına yönelik çağrısının hatırlatılması üzerine Gül, "Adı geçen isimlerin başka ülkede olması soruşturmanın bazı unsurlarının da soruşturma makamı savcılık tarafından tam boyutuyla yapılamıyor. Çapraz sorgudan, ifadelerin alınması hususunda bir yüz yüze imkandan yoksun." diye konuştu.

Gül, ilerleyen günlerde bu çağrıya nasıl bir cevap verileceğinin görüleceğini, bu talep yerine geldiğinde konunun daha da aydınlatılacağına inandıklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısının tüm dünyada ses getirdiğini anlatan Gül, konunun üstü örtülmeden Türkiye'nin başından beri gösterdiği tutumu sürdüreceğini belirtti.

Danıştay'ın "Öğrenci Andı" kararının hatırlatılması üzerine Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konudaki açıklamalarını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Danıştay 8. Daire Başkanı'nın da muhalefet şerhinde yazdığı gibi, bu konu idarenin tasarrufunda olan bir konu. Biz teknik boyutuyla ilgili değerlendirdik. Türklük kimliğiyle ilgili kimsenin asla bir şeyi olmaz. Bu bizim ortak değerimiz, üst kimliğimiz. Doğru, çalışkan olmak, elbette bunların içeriğiyle ilgili bir itiraz söz konusu değil."

Hayvanlara eziyet edenlerle ilgili düzenlemenin sorulması üzerine Gül, sahipli sahipsiz ayrımının kaldırılacağını, her ikisine de eziyet ve kötü muameleyi suç oluşturacak düzenleme hazırladıklarını ifade etti.

Hayvanlara eziyet edenlere, kötü muamele yapanlara yönelik hapis cezasını öngören düzenleme hazırlandığını yineleyen Gül, konunun yakın zamanda gündeme geleceğine ve yasalaşacağına inandıklarını sözlerine ekledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Adalet Bakanı Abdulhamit GülFETÖ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CHP'den TBMM Başkanı Yıldırım'a çağrı
CHP'den TBMM Başkanı Yıldırım'a çağrı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Peru Büyükelçisini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Peru Büyükelçisini kabul etti
"Türk kelimesi üzerinde fırtınalar kopartılıyor"
"Türk kelimesi üzerinde fırtınalar kopartılıyor"
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
"Temelini Cumhur İttifakı'nın oluşturduğu anlayışı koruyacağız"
"Temelini Cumhur İttifakı'nın oluşturduğu anlayışı koruyacağız"
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı
Kılıçdaroğlu'ndan 'emeklilikte yaşa takılanlar' açıklaması
Kılıçdaroğlu'ndan 'emeklilikte yaşa takılanlar' açıklaması
'Bütçede milli eğitime ayrılan payın büyüklüğü mutlu etti'
'Bütçede milli eğitime ayrılan payın büyüklüğü mutlu etti'
Eski belediye başkanları komisyonda
Eski belediye başkanları komisyonda

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ