Savcı Batı Çalışma Grubu'nu sordu

Özel yetkili Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliğinin yürüttüğü 28 Şubat Soruşturması kapsamında TBMM Başkanvekili Meral Akşener'in bilgisine başvuruldu.

Soruşturmayı yürüten Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Mustafa Bilgili'nin daveti üzerine Ankara Adalet Sarayı'na gelen Akşener, ilk olarak Özel Yetkili Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Hüseyin Görüşen ile görüştü.

Akşener, daha sonra yaklaşık 2,5 saat Mustafa Bilgili'nin 28 Şubat sürecine ilişkin sorularını yanıtladı.

Akşener, adliyeden ayrılırken basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ''Sayın savcı, Batı Çalışma Grubu'na yönelik bazı bilgiler sordu, ben de bu bilgileri kendisiyle paylaştım bu kadar'' dedi.

Akşener, daha sonra Ankara Adliyesi'nden ayrıldı.