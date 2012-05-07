Sarkozy'den ''siyasete veda sinyali''

Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimini Francois Hollande karşısında kaybeden Nicolas Sarkozy, ''siyasete veda sinyali'' verdi.

Seçim yenilgisinin ardından seçmenleri önünde duygulu bir konuşma yapan Sarkozy, ''gelecekte başta uğraş içinde olabileceğini'' ifade etti.

Üstü kapalı siyaseti bırakacağı mesajını veren Sarkozy, ''Benim için başka bir dönem başlıyor. Bu yeni dönemde, ortak fikirlerimiz ve inançlarımızı savunma konusunda bana güvenebilirsiniz ancak, pozisyonum eskisi gibi olmayacak''dedi.

Sarkozy, ''35 yıllık siyasi kariyerim boyunca 10 yıl hükümette bakan olarak son olarak beş yıl da cumhurbaşkanı olarak hizmet ettim, bundan sonra benim hizmetlerim farklı şekilde olacak'' diye konuştu.

Sarkozy, daha önce yaptığı açıklamalarda, açık bir şekilde seçimi kaybederse siyaseti bırakacağını söylemişti.

Fransa'nın Hristiyan kimliğini seçim kampanyasında ön palana çıkaran Sarkozy, yine ''ülkede çok göçmen var''diyerek sivil toplum örgütlerinin sert tepkisine yol atmıştı.

Sarkozy, son olarak aşırı sağ seçmene fazla yaklaştığı gerekçesiyle, merkez sağ tarafından da ciddi bir şekilde eleştirilmişti.

