Sarıgül'e kapımız açık

ANKARA - CNN Türk'te katıldığı canlı yayında soruları yanıtlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin sadece AK Parti ile mücadele eden bir parti konumunda olmadığını belirterek, ''Biz AKP'nin tek devletiyle mücadele ediyoruz'' değerlendirmesinde bulundu.



Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün, CHP'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olabileceğinin gündeme geldiğinin belirtilerek, Sarıgül'ün CHP'ye dönüp dönemeyeceği sorusuna Kılıçdaroğlu, ''Konuşuluyor, yazılıyor, çiziliyor. Bana da bilgi olarak geliyor. Sayın Sarıgül partimizin üyesi değil. Üyesi olmadığı için Sayın Sarıgül hakkında yorum yapmak çok şık olmaz ama benim genel başkanlığımla beraber biz partimizi herkese açtık. Geçmişteki kırgınlıkları unutmak istiyoruz'' karşılığını verdi.

Kılıçdaroğlu, ''Özel davet düşünüyor musunuz'' sorusu üzerine, ''Özel bir davet hayır ama çağrıyı herkese yapıyoruz biz. Dolayısıyla Sayın Sarıgül de partimize gelir üye olmak isterse bizim itirazımız söz konusu olmaz'' dedi.