'Sarıgül CHP'nin İstanbul adayı olmak istiyor'

Gürsel Tekin'in desteklediği iddia edilen Ali Özcan’a karşı, Genel Merkez'in desteklediği Oğuz Kaan Salıcı'nın kazandığı kongredeki ilginç gelişme, Mustafa Sarıgül'e yakın bazı isimlerin çarşaf listeyle yapılan seçimde delege olması.

Kıvanç El imzasıyla Vatan gazetesinde yer alan haberde, bu durumun CHP kulislerini hareketlendirdiği kaydedildi.

Haberde, kulaktan kulağa yayılmaya başladığı belirtilen iddia, 'Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün CHP'nin Büyükşehir adayı olmak istediği' şeklinde verildi.

Sarıgül’e yakınlığı ile bilinen bazı isimlerin kurultay delegeliği seçimlerinde hem Salıcı hem de Özcan’ın 'anahtar listesi'nde yer aldığının belirtildiği haberde, İstanbul delegasyonunda, 'CHP’nin Büyükşehir adayı Mustafa Sarıgül' yorumlarının yapıldığı kaydedildi.

Bu arada, genel başkan yardımcılığından ayrılan Gürsel Tekin'in adı da Büyükşehir başkan adaylığı için konuşulurken, Tekin bu yöndeki sorular karşısında adaylığa yeşil ışık yakmıştı.





Son Güncelleme: 15.05.2012 00:50