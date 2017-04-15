Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 20°
Açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
90064
ALTIN
152.118
DOLAR
3.6851
STERLIN
4.6111
EURO
3.9157
Rüzgarlı Şehir: Chicago
Rüzgarlı Şehir: Chicago
X PARKUR ikinci dönüşüm kampı başlıyor
X PARKUR ikinci dönüşüm kampı...
Kılıçdaroğlu 40'tan fazla ile gitti
Kılıçdaroğlu 40'tan fazla ile gitti
Bu karar Emre'yi şok etti
SON DAKİKA
Bu karar Emre'yi şok etti
'Ertuğrul Gazi' mobil oyun oldu
'Ertuğrul Gazi' mobil oyun oldu

"Şapkamızı, ceketimizi alıp gidenlerden olmadık"

Başbakan Yıldırım, "15 yıl içerisinde darbeleri, tehditleri görüp şapkamızı, ceketimizi alıp gidenlerden olmadık. Milletle beraber her türlü alçaklığın karşısında dimdik durduk evelallah." dedi.

"Şapkamızı, ceketimizi alıp gidenlerden olmadık"

Başbakan Yıldırım, "15 yıl içerisinde darbeleri, tehditleri görüp şapkamızı, ceketimizi alıp gidenlerden olmadık. Milletle beraber her türlü alçaklığın karşısında dimdik durduk evelallah." dedi.

15 Nisan 2017 Cumartesi 14:10
21 Okunma
"Şapkamızı, ceketimizi alıp gidenlerden olmadık"

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, Avcılar'da düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, yarının büyük gün olduğunu belirterek, "Yarına hazır mı Avcılar? Yarın 15 Temmuz'da bu ülkenin demokrasisine, bayrağına, istiklaline kast eden alçaklara en kuvvetli şekilde sandıkta cevap vermeye var mısınız?" diye sordu. 

Yıldırım, İstanbul'un gururları, gençlerin de gelecekleri olduğunu ama gençlere siyaseti çok görenlerin bulunduğunu söyledi.

"O beğenmediğiniz gençler, tankın önüne yattılar, bayrağı indirtmediler, ezanları dindirtmediler. Şimdi o gençler yarınki oylamayla birlikte, Türkiye'nin geleceğine de mührünü vuracak, siz isteseniz de istemeseniz de." diyen Yıldırım, Türkiye'nin, 780 bin kilometrekare vatan toprağıyla, 80 milyon vatandaşıyla bir ve beraber olduğunu vurguladı.

"Biz denize dökmeyiz, biz yanaklarından öperiz, merak etmesinler"

Başbakan Yıldırım, İstanbul'u İzmir'e komşu yapacak İstanbul-İzmir Otoyolunun yapımının sürdüğünü dile getirerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İşte hizmet, işte İstanbul. Kanal İstanbul... İstanbul'un ikinci boğazı, Recep Tayyip Erdoğan'ın hayali gerçek oluyor. İnşallah, daha çok işler yapacağız. Yeter ki şu önümüzdeki engelleri bir kaldıralım. 15 yıldır, Türkiye'nin kalkınması, büyümesi için gece gündüz çalışıyoruz. Bir Türkiye'yi üç Türkiye yaptık. Eğer engeller olmasaydı, ne olurdu biliyor musunuz? Üç Türkiye bugün, beş Türkiye olacaktı. Neye rağmen biz bu hizmetleri yaptık? Kapatma davasına rağmen, elektronik muhtıraya rağmen, 17-25 Aralık yargı darbe girişimine rağmen, Ergenekon-Balyoz darbe girişimine rağmen ve nihayet alçak FETÖ'cuların 15 Temmuz darbe girişimine rağmen. Ama 15 yıl içerisinde darbeleri, tehditleri görüp şapkamızı, ceketimizi alıp gidenlerden olmadık, milletle beraber her türlü alçaklığın karşısında dimdik durduk evelallah."

Gençlerin Türkiye'nin geleceği olduğunu, Türkiye'yi onlara emanet edeceklerini ama gençlere siyaseti çok görenler, güvenmeyenlerin bulunduğunu dile getiren Yıldırım, "Bunlara gereken cevabı verecek miyiz? Çıkmış diyorlar ki 'eğer -evet- derseniz, hepinizi İzmir'den denize dökeceğiz.' Buna verilecek cevap yarın. Yarın, bunu söyleyenleri sandığa gömecek miyiz? Biz denize dökmeyiz, biz yanaklarından öperiz, merak etmesinler. Bizde düşmanlık yok, bizde nefret yok. Bizde sevgi var, bizde kardeşlik var. Bizde birlik ve beraberlik var." şeklinde konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Başbakan Binali YıldırımAvcılarAK Parti15 Temmuz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Gençler, bunlara hadlerini bildirecek misiniz"
"Gençler, bunlara hadlerini bildirecek misiniz"
"Hep birlikte hayırlı bir işin altına imza atacağız"
"Hep birlikte hayırlı bir işin altına imza atacağız"
Kılıçdaroğlu 40'tan fazla ile gitti
Kılıçdaroğlu 40'tan fazla ile gitti
"Türkiye'nin eyaletlere ayrılması imkansız"
"Türkiye'nin eyaletlere ayrılması imkansız"
Liderlerin nerede oy kullanacağı belli oldu
Liderlerin nerede oy kullanacağı belli oldu
"Bir maceraya atılıp cumhuriyetimizi yıkmayalım"
"Bir maceraya atılıp cumhuriyetimizi yıkmayalım"

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ