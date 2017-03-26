Sandığa gideceğiz, demokrasimizi güçlendireceğiz

ESKİŞEHİR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisince Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde düzenlenen mitingde, dedelerinin bulunduğu topraklara geldiğini, Seyyid Mahmud Hayrani ve Nasreddin Hoca'nın bu topraklardan olduğunu belirterek, ata toprağında bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Kılıçdaroğlu, bu güzel ülkede beraber, huzur içinde yaşamayı arzu ettiklerini, herkesin işi, aşı olsun istediklerini anlattı.

"Bir kişi mi büyük 80 milyon mu büyük"

Kılıçdaroğlu, bu anayasa değişikliğinde başkan yardımcısı sayısının ne kadar olacağına ilişkin bir bilgi bulunmadığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Çıktım dedim ki kaç tane başkan yardımcısı olacak? 10 mu, 20 mi, 50 mi, 100 mü? Sayı belli değil. Diyorlar ki '1, 2, bilemedin 3.' Nerede yazıyor? Bunu söyleyen kişiye buradan soruyorum, 'Anayasaya değişikliğinde başkan yardımcısı en fazla 3 tane olacak' diye bir ifade varsa ben öğrenmek isterim. Baktım yok. Olur ya bir daha baktım, yine yok. Anayasa metninde ne 1, ne 2, ne 3, ne 5, ne 100 ne bin başkan yardımcısı sayısı hiç yer almıyor. Kimin keyfine bağlı, bir kişinin keyfine bağlı, bir kişinin arzusuna bağlı. Bir kişi istediği kadar başkan yardımcısı tayin edecek."

Bir kişi mi büyük 80 milyon mu büyük, bir kişinin aklı mı yeter 80 milyonun aklı mı yeter, her şeye bir kişi mi karar versin, yoksa millet mi karar versin? O zaman sandığa gideceğiz, hayırlı bir iş yapacağız, güzel bir iş yapacağız, demokrasimizi güçlendireceğiz, birlikte yaşama irademizi ortaya koyacağız ve hep birlikte 'Hayır' oyumuzu bir bayram havası içinde kullanacağız ve evimize huzur içinde döneceğiz. Diyeceğiz ki 'Demokrasiyi yok etmek istediler, çocuklarımızın geleceğini almak istediler, birlikteliğimizi bozmak istediler, gerginlik yaratmak istediler ama biz buna izin vermedik.' 'Nasıl izin vermeyeceğiz?' Hayır oyumuzu kullanarak, hayırlı bir iş yaparak 'Buna izin vermedik' diyeceğiz."

"Sivrihisar ilçesi dünyanın merkezi"

"Şimdi, hep birlikte demokrasi mücadelesi vereceğiz" diyen Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Çocuklarımız için, onlarını geleceği için, memleketin huzur için birlikte mücadele edeceğiz. Tarihimize bağlıyız, ülkemize bağlıyız, bayrağımıza bağlıyız. Birlikte yaşamak istiyoruz. Huzur içinde yaşamak istiyoruz. O nedenle Sivrihisarlıların 16 Nisan'da sandığa gitmelerini istiyorum. İster 'Evet' kullansın, ister 'Hayır' kullansın bütün vatandaşlarımın benim başımın üstünde yeri var. Ben 'Niye böyle oy kullandın' diye hiçbir vatandaşımı suçlamam. Ama ben bayrağa bağlılık, vatana bağlılık, demokrasiye bağlılık, birlikte yaşama irademizi ortaya koymak isterim. Ülkem neyi istiyorsa, ülkemin menfaati neredeyse orada olurum. İnanıyorum, Sivrihisar da orada olacaktır. 16 Nisan'da sandığa gidecek Milli Kurtuluş Savaşı'nda nasıl dik ve onurlu durduysa aynı şekilde dik ve onurlu duracak, ülkenin hayrına oyunu kullanacaktır. 'Hayır' oyu hepimize hayırlı olsun."