AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 12 Şubat Stadyumu'ndaki AK Parti İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, son günlerde tiyatro üzerinden bir tartışma yürütüldüğünü, aslında gündemi işgal eden tartışmanın bir tiyatro tartışması olmadığı belirterek, şöyle konuştu:



''Mesele kendilerine küçük iktidar alanları oluşturmuş, kendilerin küçük rant alanları oluşturmuş, köşeleri tutmuş ideolojilerin arkasına sığınarak, kendi doğrularını 75 milyona dayatma gayreti içine girmiş, seçkincilerin millete tepeden bakma meselesidir. Sanatın, sanatçı kimliğinin, aydın yazar kimliğinin arkasına sığınırlar, kendilerini sadece o dar kalıplara mahkum etmekle kalmaz, bu ülkenin gerçek sanatçılarına da haksızlık yaparlar.

Bunlar sanatı sanat için yaparlar, bunlar sanatı toplum için yapmazlar. Sanat, toplum için yapılır. Sanat, toplum için yapılırsa değer ifade eder, bunlar elitistir, jakobendir, bunlar kendi kast sistemlerine başkalarının girmesine asla müsaade etmezler. Hem devlet tiyatrosundan maaş alacak, hem şehir tiyatrosundan maaş alacak, istediği zaman dizi filmlerde oynayacak, istediği zaman başka yerlerde rol alacak, her yerden de bu şekilde nemalanacak. Mesele bu.

Rahmetli Cem Karaca'nın deyimiyle bunlar barlarda, barların önlerinde viski, bir elleri çenelerinde, kaşları hafif yukarıda bilgiç bakışlarla hiçbir şey üretmeden sadece hakaret ederler. Tiyatrodan sadece bunlar anlar, sinemadan, müzikten, heykel, resim, edebiyattan sadece bunlar anlar, bunlar milleti beğenmez, milletin alın terini beğenmez, milletin kültürünü, tercihini beğenmezler. Yıllarca karikatürlerle aşağıladılar bu milleti, yıllarca köşelerinden, ekranlarından aşağıladılar, yıllarca oyunlarında, filmlerinde, yazılarında bu ülkenin gerçek hizmetkarlarını, din adamlarını aşağıladılar. Finansmanı devletten aldılar, ama finansmanın gerçek sahibi milleti aşağıladılar.''

Bugüne kadar geldiğiniz anlayış olmayacak

Erdoğan, ''Kardeşim sen tiyatro mu oynayacaksın özgürce hareket et, kurun kendi aranızda tiyatronuzu, buyurun serbest olarak, özel sektör olarak bu alana girin. Ne kadar Türkiye'de sahnemiz var, bizim dönemimizde tiyatro sahneleri hiçbir dönemle mukayese edilmeyecek şekilde artmıştır. Bu sahnelerde sizleri destekleriz, yeri gelir senaryoyu beğenirsek bizim de inceleme kurullarımız buralara sponsor olur, buralarda da destekleriz ama artık bugüne kadar geldiğiniz anlayış olmayacak. Özgür olun, özerk olun, özel olun ama artık devlet tiyatro sahnesinden çekiliyor, buyurun siz tiyatro sahnesine kalın'' diye konuştu.

TSK'ya hakaret edepsizliktir

Erdoğan, ''Statükodan, sırtını dayadıkları güçlerden umudunu kesen, demokrasiden ve demokratikleşmeden ciddi şekilde rahatsız olanlar tahrik umutları tükenince tahkire başvurmaya başladılar. Millete 'bidon kafalı', 'göbeğini kaşıyan adam' diyenler, 'ordu göreve' diyenler, 'genç subaylar rahatsız' diyenler tahrikleri, kışkırtmaları tutmayınca Türkiye'de demokrasiyi kesintiye uğratamayınca en ağır hakaretlerle Türk Silahlı Kuvvetleri'ni hedef almaya başladılar. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, ordumuzun şerefli mensuplarına yapılan hakaret ahlaksızlıktır, edepsizliktir ve kendini bilmemezliktir'' diye konuştu.

Erdoğan, şunları söyledi:

''Bin yıllardır tüm dünyada sadece ve sadece kahramanlığıyla, cesaretiyle nam salmış bir ordunun mensuplarına ağıza alınmayacak hakaretler yapmak açık söylüyorum zavallılıktır. Darbe yapmıyor diye bir orduyu 'silahsız kuvvetler' diye, 'kağıttan kaplanmış meğer' diye nitelemek; demokrasiye, milli iradeye müdahale etmiyor diye bir ordunun en tepesindeki isme alenen küfretmek, değil demokrasiden, evrensel hukuk anlayışından nasibini alamamaktır. Aylardır, yıllardır ortaya koymaya çalıştığım CHP zihniyeti budur, CHP zihniyetinin kucağında yetişen despot aydın zihniyeti budur, yarım porsiyon aydın zihniyeti budur.''



Yüzde 100'ün emanetini taşıyoruz

Başbakan Erdoğan, ''CHP'linin, MHP'linin, diğerlerinin hakkını koruyan, gözeten, onlara da ayrım yapmadan hizmet götüren parti AK Parti'dir. Yüzde 50'nin oyuyla da iktidara gelmiş olsak da yüzde 100'ün emanetini taşıyoruz, yüzde 100'ün tamamının yaşam tarzına samimiyetle saygı gösteriyoruz'' dedi.