Şam'a operasyon gerektiğinde liderler hemfikir

STRELNA - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, St Petersburg'da devam eden G20 Zirvesi kapsamında düzenlediği basın toplantısında, Suriye'ye yapılacak müdahaleye destek vermelerinin muhalefet partilerince eleştirildiğini hatırlatarak, "Bizim yaptığımızı savaş çığırtkanlığı olarak nitelendirmek doğrudan doğruya Esed rejimine destek vermektir" diye konuştu.

Başbakan Erdoğan, "Suriye rejiminin halkına yönelik katliamı, zirveye katılan hemen her lider tarafından dikkatle takip ediliyor ve Şam'a yönelik bir operasyonun son derece gerekli olduğunu liderler de ifade ediyor. Tabii bunun nasılı, niçini, zamanlaması, Birleşmiş Milletler misyonunun raporunu vermesi ve burapora dayalı olarak bir adımın atılmasının daha burada önemli olduğu noktasında bir yaklaşım var dedi.

Erdoğan, "Suriye'yi bekleyen en büyük tehlike mezhep savaşıdır" dedi.

Suriye'ye şu anda henüz ortak operasyon kararı yok

Başbakan Erdoğan, Suriye'ye şu anda henüz ortak operasyon kararı olmadığını belirterek, "Burada şu andaki görüntü BM Güvenlik Konseyinin kararı olmadığına göre zaten ortak bir operasyon olmaz. Ancak oluşturulabilecek bir koalisyon gücünün ortak operasyonu olur. Bu koalisyon güçleri 3 ülke olur, 5 ülke olur, velhasıl böyle bir şey ancak olabilir. Rusya ve Çin ile de şu anda bizim diyaloglarımız devam ediyor, devam edecek. Onların, özellikle Rusya'nın şu anda takıldığı konu kimyasal silah noktasında bir belgeler, iki kim tarafından kullanıldığı. Kendileri, Rusya hala bu işin yani Beşar Esed tarafından kullanıldığını kabullenmiyor" diye konuştu.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'ye olası müdahaleye yönelik görüşmelerine ilişkin, "Şu anda buradan umutlu veya umutsuz ayrılmak gibi bir şeyi konuşmak yanlış olur. Sadece süreci bizim dikkatli bir şekilde takip etmemiz ve gereğini de yapmamız gerekir diye düşünüyorum" dedi.

ODTÜ'deki başörtülü öğrencilere sözlü saldırı

Erdoğan, "Türkiye'de sol her zaman ötekileştirmiştir. Şu anda da ne yazık ki ODTÜ'deki bu zihniyeti çok açık, net ortada görüyoruz ve bu ülkenin evlatlarına karşı burada böyle bir ötekileştirme gayreti kampanyası yürütülüyor. Tabii konuyla ilgili olarak öyle zannediyorum ki YÖK gereğini yapacaktır ve konuyla ilgili olarak bizler de gereğini yapacağız" dedi.

Yeni anayasa çalışmaları

Başbakan Erdoğan, yeni anayasa çalışmalarında başkanlık sistemini olmazsa olmaz görmediklerini belirterek, "Ama bu konunun üzerinde çalışmak, bu konunun üzerinde tartışmak herhalde bir günah değildir. G20'ye gelen ülkelerin neredeyse yüzde 80'i başkanlık sistemiyle yönetiliyor, böyle bir tablo var. Dünyanın gerçeklerini görmek durumundayız. Dünya ekonomik yapısı içinde yüzde 90'ı ekonomik ağırlık olarak G20 teşkil ediyor. Bütün bunlardan bir ders çıkarmamız lazım. Neredeyiz, nereye gidiyoruz. Çok yoğun, pratik neticeler alabilmek, işler yapabilmek istiyorsak sistemin gözden geçirilmesi ve bu sistem içinde de çok daha süratle üretim yapabilecek imkanlara kavuşmamız lazım" diye konuştu.