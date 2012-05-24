Şahin'in yaklaşımını doğru bulmuyorum

ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, Uludere'de yaşananlarla ilgili İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in dünkü açıklamalarına ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, şunları söyledi:



''PKK'nın kaçakçılıktan beslenmesi ve kaçakçılıktan pay alması, sadece rızkını kazanmaya çalışan, ama illegal yolla da olsa ekmek parası çıkarmaya çalışan bu insanları PKK'nın figüranları yapmaz. Başından beri bu meselede partimizin ve hükümetimizin duruşu budur.

Biz hayatını kaybeden bu insanların acılarını hep paylaştık, başsağlığı dileğinde bulunduk. Başta Sayın Başbakanımız olmak üzere tüm yetkililerimiz meseleye böyle yaklaştılar. Sayın Bakanın dünkü üslubunu ve yaklaşımını doğru bulmuyorum, ayrıca insani de bulmuyorum. Burada bir yanlışlık var ki, burada bir hata vardı ki mesele şu anda yargıya intikal etmiştir. Esasen hükümetin bu insanlara tazminat öngörmesi, tazminat ödemesi de bu insanların terörist olmadığını veya PKK'nın figüranları olmadığını göstermektedir.''

Hüseyin Çelik, Bakan Şahin'in açıklamalarının önemli bir kısmına katılmadığını ifade ederek, ''Sayın Bakanın bu yaklaşımını ve üslubunu insani bulmuyoruz. Sayın Bakanın üslubunun ve yaklaşımının AK Parti hükümetine ve AK Parti'ye ait bir yaklaşım ve üslup olmadığı da ortadadır'' dedi.