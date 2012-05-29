Şahin mi, Çelik mi haklı?

TBMM

Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grubu'nda yaptığı konuşmada, Uludere olayının ardından yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, ''Uludere'de insanlar öldürüldü, sonradan haberim oldu'' dediğini, bunun müthiş bir itiraf olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Eğer bir ülkeyi yöneten kişi, taşeronların talimatıyla ülkeyi yönetiyorsa, o ülkede kendisini başbakan olarak görmesin. Ülkeyi senin bağımsız iraden yönetecek. Bir ülkede savaş uçakları kalkıp, başka ülkeye bomba atıyor, sen başbakansın, kimse seni iplemiyor bile. Nasıl başbakansın, nasıl ülkeyi yönetiyorsun? Bir Başkan'ın nasıl aciz konumda olduğunu kendisi itiraf etti.''

İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in Uludere olayına ilişkin sözlerine değinen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

''Başbakan'a bir soru: Sen Şahin'in dediğini mi yoksa Çelik'in dediğini mi haklı buluyorsun? Biri beyaz, biri siyah, bu kadar farklı. Kimin yanında duruyorsun çık söyle, 'Ben şunun yanında duruyorum' de. Demezsen kusura bakma, 'benim haberim yoktu' olayına ikinci bir katmer eklenecektir, sen ülkeyi yönetemiyorsun demektir."

Çiçek'e eleştiri

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, milletvekillerinin tutuklu olmasına rağmen TBMM Başkanı Cemil Çiçek'in, ''Elimden bir şey gelmiyor'' dediğini belirterek, şöyle konuştu:

''Sen artık TBMM Başkanlığı koltuğunda rahat oturamazsın. Kusura bakma, kimse seni dikkate almaz bu saatten sonra. 'Benim gücüm var' diye ortaya çıkma. Senin gücün yok. Sen itiraf ettin, 'elimden bir şey gelmiyor' dedin.''

Özel görevli mahkemelerin birer operasyon mahkemeleri olduğunu ileri süren Kılıçdaroğlu, bu mahkemelerin siyasi iradeden talimat aldıklarını, o talimat çerçevesinde görev yaptıklarını, ''Başbakan Erdoğan'ın iki dudağına baktıklarını'' ve talimatla işlem yaptıklarını bildiklerini iddia etti. Kılıçdaroğlu, "Bu mahkemeler, Kenan Evren'in sıkı yönetim mahkemelerinin 2012 versiyonudur" dedi.