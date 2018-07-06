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Sahalardaki mücadele Meclise taşınıyor

İki eski milli futbolcu AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan ve MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, sahalardaki mücadelesini parlamentoda sürdürecek.

Sahalardaki mücadele Meclise taşınıyor

İki eski milli futbolcu AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan ve MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, sahalardaki mücadelesini parlamentoda sürdürecek.

06 Temmuz 2018 Cuma 11:50
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Sahalardaki mücadele Meclise taşınıyor

27. Dönem'de de MHP'den Kocaeli Milletvekili seçilen Saffet Sancaklı, yaptığı açıklamada Meclis'te her kesimden milletvekili bulunduğuna işaret etti. 

Sporun, Türkiye'nin neredeyse tamamını ilgilendirdiğini ifade eden Sancaklı, "İki arkadaşımız Alpay ile Kenan Sofuoğlu geldi. İnşallah Türk sporu ve gençliği için elimizden geleni hep beraber çalışıp yapacağız." dedi.

Dünyaya bakıldığında futbolun, diğer spor branşlardan daha önde olduğuna işaret eden Sancaklı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu, sadece Türkiye'de değil. Türkiye'de açık ara çok ilgi gören bir spor. Kenan kardeşimiz geldi, futbolun dışındaki sporlarla ilgiyi gösterecek ve projeler sunacak. Biz de buradayız, yardımcı olacağız. Spor öyle bir şey ki hem ruhen hem bedenen insanın sağlıklı olması demek. Biz sadece sporu, profesyonel sporcular üzerinden bakıyoruz. Yeni dönemde inşallah bütün Türkiye'ye 'nasıl spor yaptıracağız, nasıl sağlıklı bir nesil olacağız' diye bir çalışmam hazır."

Alpay ile çim sahadaki birlikteliğin, Mecliste birlikteliğe dönüştüğünün anımsatılması üzerine Sancaklı, "Alpay beni futbolcuyken de tutamıyor du zaten. Burada da tutamaz. Mücadele, sahadan Meclise geldi. O beni her tuttuğunda ben gol atıyordum, bundan sonra da işi zor." diye espri yaptı.

Sancaklı, hep birlikte Türk gençliği ve sporu için çalışma temennisinde bulundu.

AA

Anahtar Kelimeler:
27. DönemMHPSaffet SancaklıMeclis
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